Сотрудничество с Казахстаном обсудили в Парламенте Малайзии
А. Харун особо отметил важность повестки политических и экономических реформ, которые проводит Президент Касым-Жомарт Токаев. Спикер подчеркнул своё согласие с тезисом о важности политических реформ страны для обеспечения её дальнейшего экономического роста.
В контексте опыта развития законодательной базы Малайзии «халал» стандартов мирового уровня, собеседники обсудили потенциал взаимодействия двух стран в рамках Исламской организации по продовольственной безопасности.
Также большое внимание собеседники уделили восстановлению экономического сотрудничества двух государств в пост-пандемический период.
С учетом итогов недавних выборов в Казахстане и обновления состава Мажилиса Парламента стороны договорились организовать визит малазийской парламентской делегации во главе со спикером Палаты представителей в Казахстан для встречи со своими коллегами после снятия ограничений, связанных с пандемией.