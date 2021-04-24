Сотрудничество с Казахстаном обсудили в Парламенте Малайзии

КУАЛА-ЛУМПУР. КАЗИНФОРМ – Посол Казахстана Булат Сугурбаев обсудил со спикером палаты представителей Парламента Малайзии Азхаром Харуном перспективы дальнейшего развития межпарламентских связей между двумя странами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

А. Харун особо отметил важность повестки политических и экономических реформ, которые проводит Президент Касым-Жомарт Токаев. Спикер подчеркнул своё согласие с тезисом о важности политических реформ страны для обеспечения её дальнейшего экономического роста.

В контексте опыта развития законодательной базы Малайзии «халал» стандартов мирового уровня, собеседники обсудили потенциал взаимодействия двух стран в рамках Исламской организации по продовольственной безопасности.

Также большое внимание собеседники уделили восстановлению экономического сотрудничества двух государств в пост-пандемический период.

С учетом итогов недавних выборов в Казахстане и обновления состава Мажилиса Парламента стороны договорились организовать визит малазийской парламентской делегации во главе со спикером Палаты представителей в Казахстан для встречи со своими коллегами после снятия ограничений, связанных с пандемией.