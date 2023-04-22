Сотрудничество с Германией и Австрией, выставка в Европарламентe: что пишут мировые СМИ о Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Зарубежные СМИ на этой неделе опубликовали статьи о планах газового сотрудничества между Казахстаном и Россией, деловых и инвестиционных перспективах нашей страны с Германией и Австрией, о растущем товарообороте Центральной Азии с Китаем. Что ещё писали мировые СМИ о нашей стране, читайте в обзоре МИА «Казинформ».

Anadolu Agency: Президент Казахстана заявил, что внешнеполитическая стратегия страны должна быть «обновлена»

Турецкое агентство Anadolu Agency сообщило в среду о том, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости обновления концепции внешней политики, а также подходов в обеспечении национальной безопасности Казахстана на совещании по социально-экономическому развитию страны, которое прошло 19 апреля текущего года.

«Отметив, что эти документы были приняты в совершенно ином геополитическом контексте, Токаев сказал, что с тех пор многое изменилось, и что поддержание внутренней безопасности, укрепление обороноспособности, повышение международной репутации Казахстана и всего Центрально-Азиатского региона должны стать приоритетами страны», – говорится в статье.

Фото: aa.com.tr

ТАСС: QazaqGaz и Газпром согласовали возможный маршрут газификации регионов Казахстана

Российское агентство ТАСС 19 апреля сообщило о планах газификации Казахстана со ссылкой на министра энергетики страны Алмасадама Саткалиева.

«По его словам, казахстанская QazaqGaz и «Газпром» договорились о маршруте возможной газификации северных и восточных регионов Казахстана», – говорится в статье.

Агентство цитирует Саткалиева, который заявил следующее: «Прошёл ряд встреч с руководством Газпрома и с руководством компании QazaqGaz. У нас есть план, есть предварительно согласованный маршрут новых газопроводов из России».

World Nuclear News: Казахстан и Международное агентство по атомной энергии подписали пятилетнее рамочное соглашение

20 апреля World Nuclear News сообщило о встрече Генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Мариано Гросси и министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева в Астане, в ходе которой стороны подписали пятилетнюю рамочную программу, направленную на более тесное сотрудничество.

Фото: IAEA

«Соглашение было подписано во время визита Гросси в страну на этой неделе, в ходе которого он встретился с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и осмотрел единственный в мире Банк низкообогащенного урана, который представляет собой физический запас в 90 метрических тонн гексафторида низкообогащенного урана, пригодного для производства топлива для стандартных легководных реакторов. Банк существует для государств-членов МАГАТЭ на случай, если поставки будут прерваны из-за исключительных обстоятельств», – говорится в статье.

Trend.az: Австрийские инвесторы проявляют интерес к агропромышленным объектам Казахстана

20 апреля Trend.az сообщил, что в Вене прошел казахстанско-австрийский бизнес-форум, на котором инвесторы из Австрии заинтересовались сельскохозяйственными инвестиционными проектами Казахстана.

Фото: trend.az

«В ходе форума с докладом о финансовых мерах по поддержке сельского хозяйства в Казахстане выступил первый заместитель председателя правления национального управляющего холдинга «Байтерек» Нурболат Айдапкелов. В своем выступлении Айдапкелов отметил, что холдинг «Байтерек», являясь ключевым финансовым оператором правительства Казахстана, оказывает поддержку приоритетным отраслям экономики, в том числе в агропромышленном комплексе», – говорится в статье.

The Times of Central Asia: Деловое сотрудничество между Казахстаном и Германией обсудили в Штутгарте

The Times of Central Asia 21 апреля сообщил, что в Германии, в городе Штутгарте, состоялся форум «Новые возможности для экономического сотрудничества», проходившего в рамках Дня экономики Казахстана в федеральном штате Баден-Вюртемберг.

Фото: gov.kz

«В мероприятии приняли участие более 50 представителей Баден-Вюртемберга, ведущих компаний, бизнес-ассоциаций региона и экспертного сообщества. Организаторами выступили посольство Казахстана в Германии, город Штутгарт и Восточный комитет германской экономики. В своих приветственных речах к участникам встречи посол Казахстана в Германии Нурлан Онжанов и исполнительный директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс выразили готовность к расширению экономических отношений между сторонами», – отмечается в публикации.

Xinhua: Китай и страны Центральной Азии демонстрируют высокий уровень торговли

19 апреля Xinhua сообщило со ссылкой на министра коммерции Китая Ван Вэньтао о том, что торговый оборот между Китаем и пятью странами Центральной Азии, а именно Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном, сохраняет устойчивые темпы роста.

«За первые два месяца этого года объём торговли между Китаем и пятью странами Центральной Азии вырос на 22% в годовом исчислении, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – сообщил Ван Вэньтао на встрече между министрами экономики и торговли шести стран, прошедшей в режиме видеоконференции.

По его словам, объём товарооборота между Китаем и этими пятью странами по итогам прошлого года достиг $70,2 млрд, что является историческим рекордом. В 2022 году китайский импорт сельскохозяйственной, энергетической и минеральной продукции из этих стран возрос более чем на 50%, а рост экспорта механической и электронной продукции КНР в эти страны составил 42%», – говорится в материале.

Belta: Министры Казахстана и Беларуси подписали план о сотрудничестве на 2023–2024 годы

20 апреля белорусское информагенство Belta сообщило об очередном раунде белорусско-казахстанских консультаций на уровне министров, в ходе которых были рассмотрены вопросы текущего состояния и перспективы двустороннего сотрудничества стран по различным направлениям. Казахстанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Ермухамбет Конуспаев.

Фото: belta.by

«Особое внимание было уделено путям углубления сотрудничества Беларуси и Казахстана в интеграционных объединениях (СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС) и в международных организациях (ООН и ОБСЕ). Стороны приветствовали поступательное развитие белорусско-казахстанского диалога, последовательное расширение разноплановых связей и взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества», – отмечается в статье.

Travel Tomorrow: Картографическая выставка, посвященная истории Казахстана, открылась в Европарламенте

20 апреля Travel Tomorrow, освещающее мировую индустрию путешествий и туризма, сообщило о том, что в Брюсселе в Европейском парламенте открылась картографическая выставка, посвященная истории Казахстана.

Фото: gov.kz

«В рамках празднования 30-летия установления дипломатических отношений между ЕС и Республикой Казахстан в Европейском парламенте открылась картографическая выставка, демонстрирующая преемственность казахстанской государственности с XVI века. На выставке представлены исторические карты, созданные голландскими, французскими, английскими и немецкими картографами с XVI по XIX века. Их собрал и оформил в атлас профессор Мухит-Ардагер Сыдыкназаров, казахстанский ученый, директор Института современных политических исследований Евразийского национального университета имени Л. Гумилева в Астане», – говорится в статье.

Фото: gov.kz

Издание также процитировало Маргулана Баймухана, который является послом Казахстана в Бельгии и главой Представительства Казахстана в ЕС. Он отметил, что «благодаря стремительному развитию западной картографии в XV веке мы имеем документальное свидетельство о контактах европейцев и их осведомленности о народах за пределами своего континента».

Фото: gov.kz

Reuters: Казахстан вышел в финал кубка BJK по теннису

16 апреля Агентство Reuters сообщило о победе Казахстана в кубке Billie Jean King над Польшей.

«Играя перед местными болельщиками, Казахстан во второй раз вышел в финал Кубка Билли Джин Кинг, обыграв в субботу Польшу со счетом 3:1 в отборочном матче, а позже к нему присоединились Соединенные Штаты, которые с легкостью добили Австрию. Франция также вышла в финал, обогнав прошлогодних полуфиналистов – Великобританию. Италии пришлось отразить невероятный отпор Словакии, чтобы пройти дальше», – пишет Reuters.