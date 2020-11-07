Сотрудничество с французскими вузами будут развивать университеты Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Советник по вопросам культуры и сотрудничества посольства Франции в Казахстане Алекс Бортолан и координатор сети Французских Альянсов Средней Азии Вивьен Фуке посетили Караганду. Гости побывали в Медицинском университете и Карагандинском университете им. академика Е. А. Букетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На встречах обсуждались вопросы развития сотрудничества с французскими вузами.

Медицинский университет Караганды уже имеет партнёрство с французским Университетом Пуатье. Шесть лет назад вузы заключили меморандум о сотрудничестве. С тех пор производится обмен преподавателями и студентами. По программе академической мобильности в Университете Пуатье прошли обучение и стажировку 18 карагандинцев.

Укрепление и расширение связей возможно по программе международной кредитной мобильности «Эразмус+», а также по стипендиальной программе «Абай-Верн». На встрече говорили о вариантах взаимодействия с Университетом Кот д’Азур (Ницца) в области гинекологии и онкологии, с Университетом Франш-Конте (Безансон) в области биоинженерии.

Представители делегации ознакомились с работой факультета иностранных языков Карагандинского университета им. академика Е.А. Букетова. На встрече с ректором Нурланом Дулатбековым достигнута договоренность о расширении сотрудничества в сфере науки и образования. Университет оказывает поддержку Французскому Альянсу, который активно действует в Караганде. Партнёрство будет укрепляться.

Напомним, что с 2021 года выпускникам отечественных вузов будет выдаваться обновленное приложение к диплому (Diploma Supplement). Факт сопоставимости квалификаций казахстанского высшего образования с европейскими будет отмечаться в обязательном порядке.