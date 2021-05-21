Сотрудничество с фондом «Даму» комфортно для бизнеса – Фархад Мадалиев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сотрудничество с фондом «Даму» комфортно для бизнеса. Таким мнением поделился руководитель одной из казахстанских компаний Фархад Мадалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По мнению Ф. Мадалиева, меры, принятые Правительством для исполнения поручения Главы государства о десятипроцентном увеличении объемов производства обрабатывающей промышленности, очень благотворно повлияли на малый и средний бизнес.
«За что мы очень благодарны, так как мы смогли воспользоваться финансированием под низкий процент и получаем поддержку от акимата столицы. Мы получаем поддержку в виде финансирования, субсидии по кредитам на закуп нового оборудования и консультационную поддержку. На данный момент все запрошенные нами ранее кредиты фонд «Даму» удовлетворил полностью. В плане сотрудничества с фондом «Даму» было очень комфортно, так как специалисты Фонда были очень открытыми и компетентными. И даже если мы чего-то недопонимали, они нам с готовностью все разъясняли», – сказал Ф. Мадалиев.
По его словам, благодаря поддержке отдела предпринимательства при акимате Нур-Султана, даже при самых жестких ограничениях, никаких препятствий для передвижения транспорта компании и доставки товара не возникает.
- В столице начался ремонт дороги на мосту через реку Акбулак
- Вода, газ, тепло: о планах в сфере ЖКХ рассказал глава Карагандинской области Женис Касымбек
- В «зеленом поясе» столицы ведется истребление вредных насекомых
- Около трёх тысяч семей обеспечат жильём в Карагандинской области
- Как проходит вакцинация против коронавируса в Карагандинской области
- О состоянии улиц после земляных работ призвал сообщать жителей аким Петропавловска
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана