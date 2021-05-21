Сотрудничество с фондом «Даму» комфортно для бизнеса – Фархад Мадалиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сотрудничество с фондом «Даму» комфортно для бизнеса. Таким мнением поделился руководитель одной из казахстанских компаний Фархад Мадалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По мнению Ф. Мадалиева, меры, принятые Правительством для исполнения поручения Главы государства о десятипроцентном увеличении объемов производства обрабатывающей промышленности, очень благотворно повлияли на малый и средний бизнес.

«За что мы очень благодарны, так как мы смогли воспользоваться финансированием под низкий процент и получаем поддержку от акимата столицы. Мы получаем поддержку в виде финансирования, субсидии по кредитам на закуп нового оборудования и консультационную поддержку. На данный момент все запрошенные нами ранее кредиты фонд «Даму» удовлетворил полностью. В плане сотрудничества с фондом «Даму» было очень комфортно, так как специалисты Фонда были очень открытыми и компетентными. И даже если мы чего-то недопонимали, они нам с готовностью все разъясняли», – сказал Ф. Мадалиев.

По его словам, благодаря поддержке отдела предпринимательства при акимате Нур-Султана, даже при самых жестких ограничениях, никаких препятствий для передвижения транспорта компании и доставки товара не возникает.