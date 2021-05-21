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Сотрудничество с фондом «Даму» комфортно для бизнеса – Фархад Мадалиев

21 Мая 2021 16:54
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Сотрудничество с фондом «Даму» комфортно для бизнеса – Фархад Мадалиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сотрудничество с фондом «Даму» комфортно для бизнеса. Таким мнением поделился руководитель одной из казахстанских компаний Фархад Мадалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По мнению Ф. Мадалиева, меры, принятые Правительством для исполнения поручения Главы государства о десятипроцентном увеличении объемов производства обрабатывающей промышленности, очень благотворно повлияли на малый и средний бизнес.

«За что мы очень благодарны, так как мы смогли воспользоваться финансированием под низкий процент и получаем поддержку от акимата столицы. Мы получаем поддержку в виде финансирования, субсидии по кредитам на закуп нового оборудования и консультационную поддержку. На данный момент все запрошенные нами ранее кредиты фонд «Даму» удовлетворил полностью. В плане сотрудничества с фондом «Даму» было очень комфортно, так как специалисты Фонда были очень открытыми и компетентными. И даже если мы чего-то недопонимали, они нам с готовностью все разъясняли», – сказал Ф. Мадалиев.

По его словам, благодаря поддержке отдела предпринимательства при акимате Нур-Султана, даже при самых жестких ограничениях, никаких препятствий для передвижения транспорта компании и доставки товара не возникает.


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#Бизнес   #Акимат  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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