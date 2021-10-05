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    11:01, 05 Октябрь 2021 | GMT +6

    Сотрудничество Минэнерго с французской компанией поможет увеличить добычу нефти на 25%

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев озвучил планы по увеличению добычи нефти в ближайшие годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно Комплексному плану социально-экономического развития Мангистауской области на 2021 – 2025 годы Министерство энергетики ответственно за реализацию ряда мероприятий», - сказал Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства.

    Министр остановился на некоторых из них.

    «Министерством энергетики с компанией «Total» подписано продление договора о разделе продукции по месторождению Дунга с 2024 по 2039 год. В обмен компания «Total» инвестирует в 2021-2025 годах порядка 70 млрд тенге, что в результате обеспечит увеличение уровня добычи нефти на 25%», - отметил глава Минэнерго.

    «Таким образом будет увеличение с нынешних 680 тыс. тонн. до 860 тыс. тонн в год, и благодаря этому на пике строительных работ будет создано порядка 400 рабочих мест», - заключил М. Мирзагалиев.

    Теги:
    Нефть/газ Правительство РК Энергетика Экономика Мангистауская область
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