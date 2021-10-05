Сотрудничество Минэнерго с французской компанией поможет увеличить добычу нефти на 25%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев озвучил планы по увеличению добычи нефти в ближайшие годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно Комплексному плану социально-экономического развития Мангистауской области на 2021 – 2025 годы Министерство энергетики ответственно за реализацию ряда мероприятий», - сказал Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства.

Министр остановился на некоторых из них.

«Министерством энергетики с компанией «Total» подписано продление договора о разделе продукции по месторождению Дунга с 2024 по 2039 год. В обмен компания «Total» инвестирует в 2021-2025 годах порядка 70 млрд тенге, что в результате обеспечит увеличение уровня добычи нефти на 25%», - отметил глава Минэнерго.

«Таким образом будет увеличение с нынешних 680 тыс. тонн. до 860 тыс. тонн в год, и благодаря этому на пике строительных работ будет создано порядка 400 рабочих мест», - заключил М. Мирзагалиев.