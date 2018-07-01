Сотрудничество между КазНУ и Оксфордским университетом будет расширяться

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В новом учебном году сотрудничество КазНУ им. аль-Фараби и Оксфордского университета (Великобритания) в сфере науки и образования будет расширяться, сообщила пресс-служба казахстанского вуза.

Договоренность об этом была достигнута в ходе рабочего визита ректора КазНУ академика Галыма Мутанова в Оксфордский университет. Во время встречи с учеными, преподавателями и представителями администрации стороны выразили заинтересованность в дальнейшем углублении двустороннего сотрудничества, обсудили приоритетные направления партнерства в образовательной деятельности и реализации совместных научных исследований. С целью подготовки кадров высшей квалификации, лучшие магистранты и докторанты КазНУ будут направляться в Оксфорд, для прохождения обучения по совместной образовательной программе - «Введение в науку».

Кроме того, английские коллеги предоставят свои лаборатории для проведения совместных с профессорами КазНУ научных исследований и проектов в сфере географии, истории, ядерной физики и др. Такой опыт сотрудничества двух вузов уже имеется.

В апреле текущего года КазНУ и Оксфордский университет провели совместную международную научную конференцию «Аридные территории: устойчивость природы и общества», посвященную актуальным проблемам устойчивого развития аридных территорий в центральной части Евразии. Мероприятие получило высокую оценку у зарубежных ученых и экспертов, которые отметили ее практическую и научную ценность.

Как известно Оксфордский университет является одним из старейших и лучших вузов мира, в котором обучается более 20 тысяч студентов, около четверти из них - иностранные. В международном рейтинге QS он входит в пятерку лучших вузов мира.