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Сотрудничество между Казахстаном и ФРГ обсудили в Сенате

31 Октября 2022, 16:40
Сотрудничество между Казахстаном и ФРГ обсудили в Сенате
31 Октября 2022, 16:40

Сотрудничество между Казахстаном и ФРГ обсудили в Сенате

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Сената Ольга Перепечина встретилась с делегацией Бундестага ФРГ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Палаты Парламента РК.

В своем приветственном слове сенатор отметила, что Германия является важным стратегическим партнером Казахстана в Европейском Союзе. Она подчеркнула, что между Астаной и Берлином имеется полное взаимопонимание по всему спектру двусторонних отношений и ключевым вопросам международной повестки.

«Мы придаем важное значение развитию межпарламентского сотрудничества наших стран. Прочную основу нашего межпарламентского диалога составляют группы дружбы, действующие в парламентах двух стран. В Сенате группу возглавляет председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Мухтар Кул-Мухаммед», - отметила депутат.

В свою очередь, сенатор Мухтар Кул-Мухаммед рассказал гостям о политических и экономических реформах, проводимых в стране по инициативе Главы государства. Проинформировав о предстоящих внеочередных президентских выборах, сенатор подчеркнул, что главным их новшеством станет то, что будущий Президент будет избран на один семилетний срок. Данная норма направлена, в первую очередь, на долгосрочную стабильность политической системы, устранение рисков монополизации власти и укрепление базовых принципов демократии.

Делегаты из ФРГ отметили важность дальнейшего укрепления сотрудничества двух стран, подчеркнув, что за 30 лет с момента установления дипломатических отношений между нашими государствами, Казахстан показал себя надежным политическим и экономическом партнером.


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