Сотрудничество между ассоциацией қазақ күресі и UWW выйдет на новый уровень

В рамках визита гости посетили Дворец борьбы имени Жаксылыка Ушкемпирова и ознакомились с инфраструктурой современного спортивного комплекса. Во время мероприятия гостям были представлены поединки молодых борцов, занимающихся казахстанской борьбой қазақ күресі. Ненад Лалович, высоко оценивший искусство юных спортсменов, свободно обменялся с ними мнениями и ответил на их вопросы.

В свою очередь, вице-президент ассоциации қазақ күресі Еркин Окасов отметил, что главной задачей на данном этапе является полноценное включение казахской борьбы қазақ күресі в международную спортивную систему и обеспечение ее признания на мировом уровне. Это направление даст импульс развитию национального спорта, привлечет молодежь к спорту и укрепит международный имидж страны.

Делегации также был показан видеоролик об истории развития казахстанской борьбы и ее современных достижениях. Следует отметить, что сегодня қазақ күресі развивается более чем в 40 странах мира. На сегодняшний день по қазақ күресі организовано 11 чемпионатов мира, 13 чемпионатов Азии, 6 Кубков мира, 6 чемпионатов Европы и 2 чемпионата Африки. Эти соревнования проходили в Казахстане, Иране, Бразилии, Азербайджане и других странах.

В ходе мероприятия Окасов передал Лаловичу официальное приглашение на XII чемпионат мира по қазақ күресі среди взрослых, который в этом году пройдет в столице Азербайджана Баку.

В свою очередь, руководители международных организаций высоко оценили работу, проводимую по развитию казахстанской борьбы, и выразили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества в будущем.

Ранее стало известно о договоренности с UWW о новом этапе развития олимпийских видов борьбы в Казахстане.