Сотрудничество Казахстана с Евросоюзом обсудили в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В среду в Брюсселе состоялось 27-е заседание Берлинского евразийского клуба, созданного в 2012 году по инициативе нашей страны, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии, которое проходило в брюссельской гостинице «Sofitel», приняли участие сотрудники Еврокомиссии, дипломаты, представители общественно-политических, деловых и экспертных кругов из Казахстана и Германии.

«Новая стратегия ЕС по Центральной Азии – укрепление регионального сотрудничества». Такой девиз стал темой заседания клуба в Брюсселе. Речь на встрече в основном шла о перспективах немецкого бизнеса в Казахстане и необходимости расширения торгово-экономических связей Евросоюза с нашим регионом.

В ходе своего выступления заместитель министра иностранных дел РК Ермек Кошербаев отметил, что ожидает вступления в силу Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между РК и ЕС вскоре после ратификации этого документа парламентом Италии.

«В настоящее время мы разрабатываем дорожную карту для реализации Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Европейским союзом», - проинформировал собравшихся высокопоставленный дипломат, не вдаваясь в детали.

«Стратегия ЕС лежит в основе переговоров Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с Федеральным канцлером Ангелой Меркель и Федеральным президентом Франк-Вальтером Штайнмайером в ходе предстоящего официального визита в Берлин в декабре этого года», - поделился Е. Кошербаев.

Повестка дня переговоров лидеров Казахстана и Германии охватывает широкий круг вопросов торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также перспективы развития взаимодействия в сфере безопасности, образования и других областях.

«Президент Казахстана ожидает, что у него будет возможность выступить на заседании Берлинского евразийского клуба в декабре этого года, чтобы обсудить новый этап в развитии казахстанско-германских экономических отношений, в том числе в отношении межрегионального сотрудничества», - отметил заместитель министра иностранных дел РК.

Казахстан, как и ряд других государств Центральной Азии, вносил свои предложения в содержательное наполнение этой Стратегии ЕС, многие из которых нашли свое отражение в новом документе, одобренном в июне.

Е. Кошербаев также высоко оценил решение Европейской комиссии о новом инструменте сотрудничества, направленном на предоставление более широких и гибких возможностей при реализации Стратегии ЕС в рамках предстоящего 7-летнего программного цикла ЕС.

Иными словами, если ранее Казахстан не получал двустороннюю грантовую помощь ЕС в целях развития, поскольку является страной со средним уровнем дохода, то новый Инструмент соседства, развития и международного сотрудничества (NDICI) предоставляет такую возможность.

«Мы также твердо верим, что расширение нашего сотрудничества в рамках новой Стратегии ЕС будет связано с предстоящим бюджетным циклом ЕС», - обратился казахстанский дипломат к коллегам из Европейской внешнеполитической службы.

Речь идет о процессе утверждения бюджета ЕС на 2021-2027 годы. До сих пор неясно, сколько денег Европейский союз выделит для Центральной Азии.

Спикер призвал разработать «новые подходы к расширению деятельности Берлинского евразийского клуба как в формате Казахстан - Евросоюз, так и в формате Центральная Азия - ЕС».

Заместитель министра иностранных дел предложил создать экономический форум «Европейский союз - Центральная Азия», который будет содействовать практическому сотрудничеству между европейским и центральноазиатским бизнесом.

«С этой целью 1 июля и 1 октября были организованы переговоры об инвестиционном, торговом и экономическом сотрудничестве Премьер-Министром Казахстана Аскаром Мамином с послами стран-членов ЕС и европейскими компаниями в Казахстане», - рассказал Е. Кошербаев.

В свою очередь, специальный представитель ЕС по Центральной Азии Питер Буриан заявил, что за последние годы наш регион претерпел значительные изменения, которые «приблизили его к Европе».

«Центральная Азия сегодня занимает важное место в повестке дня ЕС. Не из-за какого-то конфликта или кризиса в регионе, а наоборот из-за позитивных событий - «новых ветров» в Центральной Азии», - заявил П. Буриан.

«ЕС очень заинтересован в активизации своего участия в Центральной Азии, чтобы регион развивался как мирное, устойчивое, процветающее и более тесно взаимосвязанное экономическое и политическое пространство», - добавил европейский дипломат.

П. Буриан поделился с участниками заседания Берлинского евразийского клуба, каким именно образом Брюссель представляет реализацию Стратегии ЕС по Центральной Азии.

«Новые функции Стратегии, направленные на инвестиции и рост посредством поддержки развития частного бизнеса, уже нашли отражение в трех новых региональных программах по поддержке инвестиций, конкурентоспособности, верховенства закона и торговли в Центральной Азии, которые будут запущены в ноябре в Нур-Султане», - поделился спецпредставитель ЕС.

Тем не менее в Брюсселе понимают, что будущие бюджетные ассигнования не будут достаточными для амбициозного экономического присутствия ЕС в регионе. Поэтому ЕС намерен стимулировать прямое участие частного сектора в реализации Стратегии ЕС.

«В этом отношении мы поддерживаем более активное участие европейских финансовых институтов, в частности, Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка, в регионе, а также укрепление и создание новых инструментов для поддержки инвестиций и развития частного сектора», - сказал П. Буриан.

ЕС и государства Центральной Азии договорились о создании новой платформы - Центральноазиатского экономического форума ЕС в поддержку расширения внутрирегионального и международного торгово-экономического сотрудничества, первое заседание которого пройдет в Бишкеке в первой половине 2020 года.

В рамках Берлинского евразийского клуба выступил член коллегии Евразийской экономической комиссии по экономике и финансовой политике Тимур Жаксылыков, который говорил о необходимости гармонизировать правила и процедуры, вызывающие препятствия в торговле между странами Европейского союза и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Без участия Евразийского экономического союза говорить о полноценном взаимодействии с Европейским союзом нельзя», - сказал Т. Жаксылыков, напомнив присутствующим о том, что Казахстан и Кыргызстан являются членами ЕАЭС, а их внешнеторговая и таможенно-тарифная политики переданы в наднациональную компетенцию.

Он обратил внимание на три аспекта возможных совместных действий ЕС и ЕАЭС, где два объединения, на его взгляд, могут многого достичь в деле содействия развитию экономик стран Центральной Азии.

«Первый аспект – это создание более конкурентоспособного частного бизнеса, второй – упрощение процедур торговли (в том числе отмены визовых требований), третий – улучшение транспортно-логистической стыкуемости и связи», - подчеркнул Т. Жаксылыков.

О роли Центральной Азии как моста из Европы в Азию говорили и другие выступавшие на заседании клуба, длившегося 4 часа, среди которых были послы всех стран Центральной Азии.

Отметим, Берлинский евразийский клуб был создан в 2012 году в свете реализации идеи Елбасы Нурсултана Назарбаева о евразийстве и государственной программы «Путь в Европу» в качестве диалоговой площадки для обсуждения широкого спектра общественно-политических вопросов между Казахстаном и Германией, а также Евросоюзом.