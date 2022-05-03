Сотрудничество Казахстана и Венгрии затруднилось из-за санкционных войн

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Антироссийские санкции неблагоприятно повлияли на сотрудничество Казахстана и Венгрии. С таким заявлением выступил заместитель Премьер-Министра РК - министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Действительно, антироссийские санкции влияют на развитие и глобальной экономики, и экономики многих стран. В частности, в наших торгово-экономических отношениях с Венгрией мы тоже испытываем определенные трудности, что связано, прежде всего, с транзитом, с транспортировкой товаров», - сказал Мухтар Тлеуберди на брифинге в МИД.

По его словам, эта ситуация связана с ситуацией вокруг Украины и России.

«Также, как известно, был приостановлен прямой рейс авиакомпании Wizz Air, который соединял наши две столицы. Все это связано непосредственно с ситуацией в Украине. Но, думаю, одна из целей визита моего коллеги в Казахстан - найти новые возможности, новые пути для дальнейшего расширения нашего двустороннего сотрудничества», - добавил М. Тлеуберди.

Ранее, своим мнением по этому поводу поделился министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийарто. Согласно его заявлению, теперь Венгрия испытывает трудности с импортом нефти из нашей страны.









Фото: пресс-служба МИД РК