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Сотрудничество Казахстана и США в области прав человека и религиозной свободы обсудили в Вашингтоне

Редактор:  
Гульмира Байзакова
13 Июня 2021, 04:44
Сотрудничество Казахстана и США в области прав человека и религиозной свободы обсудили в Вашингтоне

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана в США Ержан Ашикбаев встретился с Дэниелом Наделем, Главой управления по вопросам международной религиозной свободы Государственного департамента США. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе встречи Е. Ашикбаев проинформировал собеседника о недавних реформах и достижениях в сфере защиты свободы вероисповедания в Казахстане, взаимодействии с неправительственным сектором, ожидаемых поправках к религиозному законодательству, а также о предстоящем заседании Рабочей экспертной группы по вопросам свободы вероисповедания.

Представитель Госдепартамента положительно оценил последние достижения Казахстана в области прав человека и свободы вероисповедания, выразив надежду на продолжение и дальнейшее укрепление сотрудничества между двумя странами.


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