Сотрудничество Казахстана и США в области прав человека и религиозной свободы обсудили в Вашингтоне

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана в США Ержан Ашикбаев встретился с Дэниелом Наделем, Главой управления по вопросам международной религиозной свободы Государственного департамента США. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе встречи Е. Ашикбаев проинформировал собеседника о недавних реформах и достижениях в сфере защиты свободы вероисповедания в Казахстане, взаимодействии с неправительственным сектором, ожидаемых поправках к религиозному законодательству, а также о предстоящем заседании Рабочей экспертной группы по вопросам свободы вероисповедания.

Представитель Госдепартамента положительно оценил последние достижения Казахстана в области прав человека и свободы вероисповедания, выразив надежду на продолжение и дальнейшее укрепление сотрудничества между двумя странами.