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    Сотрудничество должно быть на благо наших граждан – Касым-Жомарт Токаев о ЕАЭС

    27 Мая 2022, 17:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оценил торгово-экономическое сотрудничество Евразийского экономического союза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По мнению Главы государства, совместными усилиями стран участников Евразийского экономического союза с успехом преодолеваются социально-экономические преграды, обеспечивается макроэкономическая стабильность и динамика роста.

    «За годы деятельности союза взаимная торговля Казахстана увеличилась на 33%, а экспорт – на 55%. В Казахстане работает более 15 тысяч совместных предприятий, и их количество продолжает расти, и это отрадное явление. Данные показатели свидетельствуют об успешности нашего интеграционного взаимодействия. Считаю важным, чтобы общие усилия и далее были направлены на динамичное развитие торгово-экономического сотрудничества во благо наших граждан. В этом вижу гарантию укрепления нашего коллективного иммунитета перед лицом глобальных вызовов», - сказал К.Токаев, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

    Договор о ЕАЭС подписан 29 мая 2014 года президентами Беларуси, Казахстана и России. Союз заработал с 1 января 2015 года. Со 2 января 2015 года к ЕАЭС присоединилась Армения, с 12 августа - Кыргызстан. ЕАЭС является международной организацией региональной экономической интеграции, в основе которой договоренности, достигнутые государствами в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана ЕАЭС
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