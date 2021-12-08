+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -22 °С
Алматы: 2 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сотрудничество АФМ и банков за пять лет сократило отмывание денег в Казахстане на 38%

8 Декабря 2021 17:33
Поделиться:
Сотрудничество АФМ и банков за пять лет сократило отмывание денег в Казахстане на 38%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно исследованию Paying Taxes 2020, проведенному Всемирным банком совместно с международной финансовой корпорацией PricewaterhouseCoopers, Казахстан занял 64-е место среди 190 стран мира по способам администрирования и сбора налогов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

Новости по теме
Специальный представитель Президента по международному сотрудничеству Ержан Казыхан с рабочим визитом посетил Берлин
Хищение в квазигосударственном секторе расследует Агентство по финмониторингу Устранены антиконкурентные нормы программы лизингового финансирования автопроизводителей Достижения Мангистауской области за годы Независимости

Несмотря на создание государством благоприятных условий для ведения бизнеса, отдельные налогоплательщики с целью уклонения от уплаты налогов прибегают к различным «серым» схемам.

Выписка фиктивных счетов-фактур является одним из основных способов уклонения от уплаты налогов.

Кроме того, через «обнальные» компании выводятся в теневой оборот похищенные бюджетные средства.

В большей степени данные преступления совершаются в составе ОПГ с причинением крупного ущерба государству.

При этом третья часть регистрируемых уголовных дел, связанных с отмыванием дохода, приходится именно на выписку фиктивных счетов-фактур и уклонение от уплаты налогов.

Криминалитет незаконно извлекает огромную прибыль, которая в дальнейшем легализуется путем организации и расширения бизнеса, приобретения движимого и недвижимого имущества.

В ряде случаев контрабанда совершается при содействии сотрудников государственных органов за незаконное вознаграждение. Вырученные от коррупции деньги также легализуются.

В противодействии криминальному обналичиванию первым фронтом выступают банки второго уровня, которые тесно сотрудничают с Агентством по финансовому мониторингу РК.

Сотрудничество строится на взаимном обмене данных по подозрительным финансовым операциям.

Принятыми мерами впервые за последние пять лет удалось снизить уровень обналичивания денежных средств на 38 % (с 2,5 до 1,5 трлн тенге).

Помимо этого, был введен рейтинг банков по противодействию легализации доходов и финансированию терроризма.

Промежуточные результаты были подведены 6 декабря текущего года на рабочей встрече Агентства, под председательством первого заместителя Председателя Ермека Оспанова, с представителями банков.

Данный рейтинг позволил банкам улучшить качество контроля и проверки клиентов.

Со своей стороны, представители Агентства предложили ввести новые критерии выявления подозрительных операций, связанных с отмыванием преступных доходов.


Подписывайтесь на наш канал:

#Борьба с преступностью   #Экономика  
Поделиться:
Новости по теме
Специальный представитель Президента по международному сотрудничеству Ержан Казыхан с рабочим визитом посетил Берлин
Хищение в квазигосударственном секторе расследует Агентство по финмониторингу
Устранены антиконкурентные нормы программы лизингового финансирования автопроизводителей
Достижения Мангистауской области за годы Независимости
Популярное
1 В Атырау назвали имя парня, бросившегося на помощь спрыгнувшей с моста женщине
2 За сутки в Казахстане выявлены 704 заболевших коронавирусом
3 Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана
4 Вакцинация Pfizer: вышло новое постановление главного санврача РК
5 Старый гимн Казахстана включили на ЧМ по гандболу, но спортсменки сами спели а капелла
6 Задержан мужчина, жестоко избивший молодого алматинца
Читайте также
В Казахстане нужно вновь ввести систему потребительской кооперации – Али Бектаев
О ситуации на валютном рынке рассказали в Нацбанке
В Атырау назвали имя парня, бросившегося на помощь спрыгнувшей с моста женщине
За сутки в Казахстане выявлены 704 заболевших коронавирусом
Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана
Вакцинация Pfizer: вышло новое постановление главного санврача РК
Старый гимн Казахстана включили на ЧМ по гандболу, но спортсменки сами спели а капелла
Задержан мужчина, жестоко избивший молодого алматинца
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив