Сотрудничество АФМ и банков за пять лет сократило отмывание денег в Казахстане на 38%
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно исследованию Paying Taxes 2020, проведенному Всемирным банком совместно с международной финансовой корпорацией PricewaterhouseCoopers, Казахстан занял 64-е место среди 190 стран мира по способам администрирования и сбора налогов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
Несмотря на создание государством благоприятных условий для ведения бизнеса, отдельные налогоплательщики с целью уклонения от уплаты налогов прибегают к различным «серым» схемам.
Выписка фиктивных счетов-фактур является одним из основных способов уклонения от уплаты налогов.
Кроме того, через «обнальные» компании выводятся в теневой оборот похищенные бюджетные средства.
В большей степени данные преступления совершаются в составе ОПГ с причинением крупного ущерба государству.
При этом третья часть регистрируемых уголовных дел, связанных с отмыванием дохода, приходится именно на выписку фиктивных счетов-фактур и уклонение от уплаты налогов.
Криминалитет незаконно извлекает огромную прибыль, которая в дальнейшем легализуется путем организации и расширения бизнеса, приобретения движимого и недвижимого имущества.
В ряде случаев контрабанда совершается при содействии сотрудников государственных органов за незаконное вознаграждение. Вырученные от коррупции деньги также легализуются.
В противодействии криминальному обналичиванию первым фронтом выступают банки второго уровня, которые тесно сотрудничают с Агентством по финансовому мониторингу РК.
Сотрудничество строится на взаимном обмене данных по подозрительным финансовым операциям.
Принятыми мерами впервые за последние пять лет удалось снизить уровень обналичивания денежных средств на 38 % (с 2,5 до 1,5 трлн тенге).
Помимо этого, был введен рейтинг банков по противодействию легализации доходов и финансированию терроризма.
Промежуточные результаты были подведены 6 декабря текущего года на рабочей встрече Агентства, под председательством первого заместителя Председателя Ермека Оспанова, с представителями банков.
Данный рейтинг позволил банкам улучшить качество контроля и проверки клиентов.
Со своей стороны, представители Агентства предложили ввести новые критерии выявления подозрительных операций, связанных с отмыванием преступных доходов.
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