Сотрудничество АФМ и банков за пять лет сократило отмывание денег в Казахстане на 38%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно исследованию Paying Taxes 2020, проведенному Всемирным банком совместно с международной финансовой корпорацией PricewaterhouseCoopers, Казахстан занял 64-е место среди 190 стран мира по способам администрирования и сбора налогов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

Несмотря на создание государством благоприятных условий для ведения бизнеса, отдельные налогоплательщики с целью уклонения от уплаты налогов прибегают к различным «серым» схемам.

Выписка фиктивных счетов-фактур является одним из основных способов уклонения от уплаты налогов.

Кроме того, через «обнальные» компании выводятся в теневой оборот похищенные бюджетные средства.

В большей степени данные преступления совершаются в составе ОПГ с причинением крупного ущерба государству.

При этом третья часть регистрируемых уголовных дел, связанных с отмыванием дохода, приходится именно на выписку фиктивных счетов-фактур и уклонение от уплаты налогов.

Криминалитет незаконно извлекает огромную прибыль, которая в дальнейшем легализуется путем организации и расширения бизнеса, приобретения движимого и недвижимого имущества.

В ряде случаев контрабанда совершается при содействии сотрудников государственных органов за незаконное вознаграждение. Вырученные от коррупции деньги также легализуются.

В противодействии криминальному обналичиванию первым фронтом выступают банки второго уровня, которые тесно сотрудничают с Агентством по финансовому мониторингу РК.

Сотрудничество строится на взаимном обмене данных по подозрительным финансовым операциям.

Принятыми мерами впервые за последние пять лет удалось снизить уровень обналичивания денежных средств на 38 % (с 2,5 до 1,5 трлн тенге).

Помимо этого, был введен рейтинг банков по противодействию легализации доходов и финансированию терроризма.

Промежуточные результаты были подведены 6 декабря текущего года на рабочей встрече Агентства, под председательством первого заместителя Председателя Ермека Оспанова, с представителями банков.

Данный рейтинг позволил банкам улучшить качество контроля и проверки клиентов.

Со своей стороны, представители Агентства предложили ввести новые критерии выявления подозрительных операций, связанных с отмыванием преступных доходов.