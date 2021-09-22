Сотрудничать в вопросах гуманитарного разминирования намерены страны СНГ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили ратификацию Соглашения о совместном инженерном подразделении гуманитарного разминирования вооруженных сил государств-участников Содружества независимых государств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соглашение о совместном инженерном подразделении гуманитарного разминирования вооруженных сил государств-участников Содружества независимых государств (далее – соглашение) совершено 18 декабря 2020 года с использованием видеоконференцсвязи.

Как отмечено в заключении комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса, соглашение определяет порядок формирования, применения и завершения деятельности совместного инженерного подразделения гуманитарного разминирования вооруженных сил государств-участников содружества, его статуса на территории принимающей/транзитной стороны, а также статуса военнослужащих в период проведения гуманитарного разминирования.

Соглашением предусмотрена возможность привлечения совместного подразделения к выполнению задач гуманитарного разминирования на территориях государств, не являющихся государствами-участниками СНГ.

Республика Казахстан считает, что такое направление возможно только в соответствии с мандатом Совета Безопасности ООН.

В связи с этим, соглашение подписано с оговоркой.

Комитеты Мажилиса положительно оценивают соглашение и предлагают его ратифицировать.

«С учетом изложенного, комитет по международным делам, обороне и безопасности вносит предложение об одобрении Мажилисом Парламента проекта Закона Республики Казахстан «О ратификации Соглашения о Совместном инженерном подразделении гуманитарного разминирования вооруженных сил государств-участников Содружества Независимых Государств», - отмечено в заключении.

Мажилисмены проголосовали за ратификацию данного соглашения на пленарном заседании палаты. Теперь документ будет вынесен на рассмотрение Сената.