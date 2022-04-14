Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Образование

Сотрудничать в области технического образования планируют Казахстан и Египет

Редактор:  
Гульмира Байзакова
14 Апреля 2022, 22:31
Сотрудничать в области технического образования планируют Казахстан и Египет

КАИР. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана Кайрат Лама Шариф провел встречу с министром среднего и технического образования Египта доктором Тариком Ахмед Шауки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

Стороны обсудили вопросы подготовки к очередному заседанию Казахстанско-египетской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, культурно-гуманитарному и научно-техническому сотрудничеству.

В ходе конструктивной беседы Т. Ахмед поделился египетским опытом по подготовке квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена с учетом реальных потребностей промышленных предприятий, производящих товары первой необходимости.

Казахстанский дипломат, в свою очередь, проинформировал собеседника о проводимых политических и социально-экономических реформах в стране.

В завершение встречи стороны договорились разработать проект межведомственного соглашения о сотрудничестве в области технического образования.


Внешняя политика Казахстана   МИД РК   Образование   Египет  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
Какого уровня достиг госдолг Казахстана
Какого уровня достиг госдолг Казахстана