Сотрудничать в области технического образования планируют Казахстан и Египет

КАИР. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана Кайрат Лама Шариф провел встречу с министром среднего и технического образования Египта доктором Тариком Ахмед Шауки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

Стороны обсудили вопросы подготовки к очередному заседанию Казахстанско-египетской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, культурно-гуманитарному и научно-техническому сотрудничеству.

В ходе конструктивной беседы Т. Ахмед поделился египетским опытом по подготовке квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена с учетом реальных потребностей промышленных предприятий, производящих товары первой необходимости.

Казахстанский дипломат, в свою очередь, проинформировал собеседника о проводимых политических и социально-экономических реформах в стране.

В завершение встречи стороны договорились разработать проект межведомственного соглашения о сотрудничестве в области технического образования.