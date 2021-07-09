Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Сотрудничать с международными организациями поручили Антикору

    9 Июля 2021, 13:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Помощник Президента РК — секретарь Совета безопасности Асет Исекшев поручил Агентству РК по противодействию коррупции продолжать сотрудничество с международными организациями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Важно продолжить сотрудничество с ключевыми междунароными организациями в данной сфере. Во-первых, это большой опыт, обмен информацией, а также очень важно, что от правильного понимания ими реализуемых в Казахстане антикоррупционных мероприятий зависит соответствующая оценка. Определенное задание связанно с визитом мониторинговой группы ГРЕКО, которая тоже даст свои рекомендации по дальнейшим действиям», - сказал Асет Исекешев, выступая на заседании коллегии Агентства РК по противодействию коррупции по итогам первого полугодия 2021 года.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане снизилось количество коррупционных преступлений. Статистика показывает снижение регистрации коррупционных преступлений на 35%, с 1540 до 1005. За 6 месяцев привлечено к уголовной ответственности 658 лиц, из которых 61 руководитель республиканского и областного уровней, в том числе вице-министр, 3 судьи. Изобличено 7 региональных акимов и их заместителей.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Коррупция Другие государственные органы Сотрудничество Совбез РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в промышленной сфере
    Задержан замакима Павлодара - Антикор
    Экс-заместителя акима Тараза экстрадировали в Казахстан из Грузии
    В одном селе СКО питьевую воду продают по разным ценам - Антикор
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка