Сотрудница водоканала упала в колодец в ВКО

АЛТАЙ. КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане сотрудница водоканала упала в 7-метровый колодец, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям ВКО.

В ведомстве сообщили, что 29 августа в пожарную часть города Алтая поступила информация о том, что на территории очистных сооружений обогатительной фабрики ГОК Алтай АО «Казцинк» при проведении осмотра 7-метрового колодца с лестницы на высоте около 4 метров упала оператор очистных сооружений ГП «Водоканал».

На место происшествия выехала группа СПЧ-3 с автолестницей. По прибытию к месту вызова, сотрудниками скорой помощи была наложена шина на руку пострадавшей, далее при помощи спасательной веревки ее извлекли из колодца.

Пострадавшую госпитализировали в лечебное учреждение.



