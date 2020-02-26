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Сотрудница ломбарда похитила золотые изделия на 4 млн тенге в Семее

26 Февраля 2020 20:37
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Сотрудница ломбарда похитила золотые изделия на 4 млн тенге в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ — В Семее работница ломбарда похитила золотые изделия, чтобы заложить их в другой ломбард, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского управления полиции.

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В полиции сообщили, что в Ауезовский отдел полиции обратилась с заявлением директор ломбарда о том, что во время инвентаризации была выявлена недостача золотых изделий на сумму 4 000 000 тенге.

«Сотрудниками полиции установлено, что золотые изделия украла одна из сотрудниц ломбарда. Выяснилась, что в течение 5 месяцев во время работы в ювелирном магазине 21-летняя оценщица ломбарда брала без разрешения хозяйки ювелирного магазина золотые изделия, после сдавала в другой ломбард, от имени своей подруги», — сообщили в пресс-службе.

Факт был зарегистрирован в ЕРДР по ст.188 ч.3 УК РК. В настоящее время проводятся следственные действия, по результатам которого будет принято процессуальное решение.


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Борьба с преступностью,
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Автор:

Орал Ерланулы

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