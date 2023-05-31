Сотрудница «АлматыЭнергоСбыт» четыре года присваивала деньги сельчан в Алматинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сотрудница энергоснабжающей компании на протяжении четырех лет присваивала деньги жителей трех сел в Алматинской области. Об этом сообщили в пресс-службе АФМ РК, передает МИА «Казинформ».

Сообщается, что женщина с 2019 по 2022 годы, не имея на то полномочий, принимала оплату за потребленную электроэнергию от жителей сел Караой, Куат и Отеген батыр Алматинской области, выдавая им подложные квитанции об оплате, присваивала полученные деньги и тратила их на собственные нужды.

Для сокрытия своих преступных действий она вносила недостоверные сведения в базу данных, используя логины и пароли своих коллег.

«В ходе досудебного расследования департаментом АФМ по Алматинской области приняты меры по недопущению отключения более 150 жителей указанных сел от энергоснабжения, а также возмещению ущерба в сумме почти 16 млн тенге. Инженер по работе с физическими лицами ТОО «АлматыЭнергоСбыт» признана судом виновной в совершении мошенничества и осуждена к 5 годам лишения свободы», - говорится в сообщении АФМ.