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Сотрудниц коммунальной службы и врачей с 8 марта поздравили жасотановцы

5 Марта 2020 21:07
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Сотрудниц коммунальной службы и врачей с 8 марта поздравили жасотановцы

НУР-СУЛТА. КАЗИНФОРМ - Представители и активисты молодежного крыла «Jas Otan» поздравили врачей и сотрудниц коммунальной служб Нур-Султана с Международным женским днем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В ходе праздничной акции жасотановцы поблагодарили сотрудниц за их ежедневный тяжелый труд.

«Сейчас, в связи с последними событиями, врачи и сотрудницы коммунальной службы работают в авральном режиме. Ежедневный труд врача направлен на облегчение страданий и спасение жизни людей, и одно это сознание наполняет восхищением и благодарностью. А сотрудницы коммунальной службы, наравне с мужчинами, несмотря на погоду, с утра до вечера очищают улицы столицы от снега, поддерживают чистоту и внешний благоприятный вид столицы – сердце Казахстана. Именно поэтому, мы решили с жасотановцами отблагодарить их за работу и поздравить с праздником», - сказал исполнительный секретарь МК «Jas Otan» Жанат Чукеев.

В рамках акции были подарены памятные подарки в виде сладостей и тюльпанов, как символ весны и праздника.

В продолжении мероприятия активисты поздравили жителей и гостей города, подарив им памятные тюльпаны для создания праздничного настроения.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Нур Отан,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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