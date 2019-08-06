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Сотовые операторы прокомментировали судебный иск по сертификату безопасности

Автор:  
Акбота Кузекбай
6 Августа 2019, 18:20
Сотовые операторы прокомментировали судебный иск по сертификату безопасности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В отношении сотовых операторов, а именно «Beeline», «Tele2»/«ALtel», «Kcell», группа юристов подала в суд из-за сертификата безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам юристов, «сертификат должен быть установлен на каждом устройстве, с которого будет осуществляться выход в Интернет». Они беспокоятся, что в результате установки сертификата безопасности будет нарушено право граждан в части защиты персональных данных. Как заявляют юристы, «судебный процесс привлечет необходимое внимание со стороны общественности». О том, что они подали иск в суд, юристы сообщили в социальных сетях.

В свою очередь, на это действие юристов ответили представители сотовых операторов.

«Мое личное мнение. В первую очередь, юристы не преследуют какой-то цели или добиться отмены сертификатов. Для них это возможность создать хайп, привлечь внимание к своим персонам. Если юристы на самом деле имели бы цель добиться отмены сертификата, то, скорее всего, они не обращались бы с исками против операторов сотовой связи. Операторы действуют согласно законодательству, и согласно установленным правилам они уведомляют своих абонентов о необходимости установить сертификат безопасности в соответствии с законом РК», - прокомментировал директор по PR компаний «Altel» и «Tele2» Олжас Бибанов.

Как представитель компании, Олжас Бибанов отметил, что «для сотовых операторов иски со стороны юристов не представляют серьезной угрозы с точки зрения законодательства».

«Мы не видим какой-то существенной юридической угрозы или рисков для себя. Для нас очевидно, что все это прописано в законодательстве. С точки зрения репутации, да, создается, негативный имидж операторам. Хотя любой думающий человек понимает, что сертификат безопасности - инициатива не сотовых операторов», - добавил он.

По его мнению, такие иски появляются регулярно и не только по сертификату безопасности.

«В прошлом году были совершенно другие темы, касающиеся потенциального нарушения прав абонентов. С учетом того, что статистика выигрышности этих дел очень низка, мы как компания всегда действуем в соответствии с законом. К нам претензий мало, и такие иски разваливаются, даже не доходя до суда», - отмечает представитель компании.

По словам Олжаса Бибанова, юристы подали иск против отдельного оператора в нескольких городах Казахстана. В «Tele2»/«Altel» также уточнили, что «пока иск не получали».

Между тем данный факт прокомментировали и в компании «Beeline Казахстан».

«Beeline Казахстан» не является разработчиком сертификата безопасности и не ограничивает доступ к ресурсам Интернет. В соответствии с Законом РК «О связи» и Правилами выдачи и применения сертификата безопасности, операторы связи обеспечивают распространение сертификата безопасности среди своих абонентов», - рассказали в пресс-службе компании Beeline.

Именно информирование абонентов, а не требование установить сертификат безопасности, осуществляется компанией, отмечают также в «Beeline».

«Любые вопросы и ответы, связанные с судебным производством по этому делу, будут озвучены нашими юристами в суде. «Beeline» осуществляет свою деятельность в полном соответствии с законодательством РК. Мы поддерживаем стремление граждан решать возникающие вопросы законным путем, в том числе посредством обращения в суд», - проинформировали в компании.

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