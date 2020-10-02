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Сотовые операторы объединяют усилия для улучшения качества связи в Казахстане

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
2 Октября 2020, 12:33
Сотовые операторы объединяют усилия для улучшения качества связи в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представители трех сотовых операторов республики подписали договор о совместном использовании сетей в рамках проекта «250+», что даст доступ жителей к сетям всех мобильных операторов в почти 1 000 сельских населенных пунктах страны с общим населением 600 тысяч человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы сейчас пересматриваем подход к цифровой политике и стараемся сделать нашу отрасль более привлекательной для инвестиций, провести модернизацию существующих сетей. По поручению Елбасы и Президента мы проводили системную работу – это два крупных проекта в сельских населенных пунктах. Они играют ключевую роль, как базовая инфраструктура в части предоставления мобильных сервисов. Сейчас проводится активная работа в 1257 селах, она уже в стадии завершения. В этом году завершится проект и 1257 сел будут подключены к оптоволоконной инфраструктуре», - прокомментировал подписание документа вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Дарын Туяков.

По его словам, это первый этап.

«Второй этап – это проект по подключению 928 сел к мобильному широкополосному доступу, по нему в регионах сейчас идет очень активная работа, все операторы связи на сегодняшний день строят сети в селах. В этом году мы приняли поправки в закон, где были приняты такие нормы, которые касались совместного использования инфраструктуры. Такая совместная работа позволяет операторам оптимизировать свои затраты. Если построена одна мачта, к ней дается доступ всем операторам – они делятся друг с другом этой инфраструктурой, чтобы свои сервисы предоставлять уже на базе существующей инфраструктуры. Кроме того, это высвобождает ресурсы операторов на то, чтобы сконцентрировать свое внимание на клиентском сервисе и преодолевать цифровой разрыв межу селами и городами», - объяснил вице-министр.

Иными словами, каждый из трех операторов будет разворачивать сеть собственных базовых станций, которые покроют территории сел широкополосным доступом. Меморандум о реализации этой программы был подписан в феврале текущего года, тогда же была согласована стратегия совместного строительства и использования сети.

Стратегия изначально предполагала предоставление равных возможностей по доступу к сети абонентов других операторов. Поскольку за каждой из трех сотовых компаний будут закреплены села в различных регионах, где представлены абоненты всех трех операторов, то для обеспечения равного доступа сельчан к сети конкурирующие между собой компании договорились использовать модель шеринга - экономической модели, основанной на коллективном использовании и взаимном обмене ресурсами.


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