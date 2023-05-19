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Сотовые операторы должны за месяц уведомить клиентов об изменении тарифов – Минцифры

Автор:  
Арайлым Мұрат
19 Мая 2023, 17:14
Сотовые операторы должны за месяц уведомить клиентов об изменении тарифов – Минцифры

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности сообщили, что при изменении тарифов операторы сотовой связи должны за месяц уведомить клиентов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстанцы жалуются на рост стоимости тарифов. В Казнете гуляет информация, что цена на сотовую связь и Интернет вырастет на 25-30 %. Правда ли это?» - поинтересовался представитель СМИ.

«В соответствии с законом и предпринимательским кодексом, это рыночная среда. Мы такой информацией о повышении тарифов не обладаем. Однако в соответствии с законом, если операторы меняют тарифы, они за месяц должны уведомить клиентов», - сказал на брифинге в СЦК Асет Турысов.

Представитель СМИ также напомнил, что еще зимой операторам связи хотели запретить менять тарифы в одностороннем порядке.

«Агентство по защите и развитию конкуренции вам отправило письмо. Будут ли приняты меры?» - уточнил журналист.

«Как я уже ранее отмечал, все регулируется Предпринимательским кодексом. Во-вторых, оператор должен обязательно уведомить клиента. Если будут такие случаи и будет подтверждение, можно обратиться в Агентство по защите конкуренции или Комитет телекоммуникаций», - добавил Асет Турысов.

Ранее на площадке СЦК презентовали новую карту Казахстана.


Связь, ТВ, IT   Цифровой Казахстан   МЦРИАП  
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