17 Июня 2022 17:30

Сотовая связь влияет на умственные способности человека – главный онколог РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный врач-онколог страны Диляра Хайдарова прокомментировала возможное влияние использование мобильных телефонов на развитие онкологических заболеваний, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Этот вопрос поднимался не раз – сначала было 3G, потом 4G, теперь 5G. Мы проводили соответствующие работы по их влиянию на человека. Но пока что есть данные только насчет того, что сеть влияет на умственные способности. Из-за того, что люди держат телефон возле уха, может возникнуть болезнь Альцгеймера. И то, прошло только одно исследование. По поводу того, что она (сеть) вызывает рак, таких данных пока нет. Поэтому ничего пока не могу сказать по этому поводу», - сказала Диляра Хайдарова перед началом Национального медицинского саммита.

Ранее Д. Хайдарова сообщила о ежегодном росте количества онкобольных.

«Ежегодно онкобольных становится больше, в 2021 году зарегистрировано 36 тыс. новых случаев, что больше на 4 тыс. в сравнении с 2020 годом. За полгода в текущем году наблюдается рост больных. Но есть и хорошие моменты в такой статистике – это то, что увеличивается выявление онкологии на первой стадии. 32% выявляется на 0 и 1 стадии. Их мы можем стопроцентно излечить», - сказала Диляра Хайдарова.