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Сотни владельцев авто с иностранными номерами обратились к полицейским в Караганде

18 Января 2020 09:00
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Сотни владельцев авто с иностранными номерами обратились к полицейским в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сотни автовладельцев, эксплуатирующих автомашины на территории Казахстана, обратились с вопросами к сотрудникам ДП Карагандинской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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17 и 18 января на территории Карагандинской области проходит десятый этап широкомасштабной акции «Приемная на дороге» и «Приемная во дворах».

Основной целью акции является оперативное решение проблемных вопросов граждан по различным вопросам деятельности подразделений полиции, в том числе по разъяснению населению порядка ввоза и использования в Казахстане транспортных средств, зарегистрированных на территории Евразийского экономического союза, и по другим вопросам административной, местной полицейской службы и миграционной полиции.

«За первый день акции были приняты 357 граждан, от которых поступило 368 обращения, в основном людей интересовали вопросы, касающиеся эксплуатации иностранных автомашин на территории Республики Казахстан - 86, по уплате штрафов - 43, по деятельности миграции - 18, по организации дорожного движения - 19, по выдаче водительских удостоверений - 5, по регистрации технических средств – 17, по другим службам ОВД – 26 и не связанные с деятельностью полиции-133», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.


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Ключевые слова: Карагандинская область, МВД РК,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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