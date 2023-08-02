Сотни тысяч нелегалов пересекают опасные джунгли по пути в США

БОГОТА. КАЗИНФОРМ - Рекордное количество мигрантов в этом году преодолело опасный и нелегкий Дарьенский проход, густой участок джунглей между Панамой и Колумбией, чтобы попасть в США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.



По словам панамских чиновников, за первые месяцы этого года через проход пешком прошло больше людей, чем за весь 2022 год, в общей сложности почти четверть миллиона человек.

Большинство из них - венесуэльцы, гаитяне и эквадорцы, пытающиеся попасть в США.

Согласно данным, собранным панамскими официальными лицами, дети составили пятую часть от общего числа тех, кто выбрал попасть в США таким образом.

Дарьенское ущелье — это пространство густого тропического леса, которое создает естественный барьер между Южной и Центральной Америкой. Дорог нет, пешком его можно пройти за неделю.

Мигранты подвергают себя неимоверной опасности, так как рискуют попасться преступным группировкам, которые грабят, насилуют и вымогают у них деньги, оказаться во власти жаркой и влажной погоды, а также столкнуться с дополнительной опасностью в лице диких животных.

По данным Международной организации миграции, в прошлом году при попытке перехода погибло не менее 36 человек. Реальная цифра, вероятно, намного выше, поскольку останки многих жертв так и не были обнаружены.

В апреле правительства США, Колумбии и Панамы начали двухмесячную кампанию по сдерживанию миграции через Дарьен, пообещав десяткам тысяч мигрантов и беженцев альтернативы нелегальной миграции.