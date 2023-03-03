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Сотни тысяч человек пострадали от стихийных бедствий на юге США

3 Марта 2023, 13:05
Сотни тысяч человек пострадали от стихийных бедствий на юге США Фото: nbcnews.com

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Природные стихийные бедствия обрушились на американские штаты Техас, Луизиана и Калифорния, застигнув врасплох сотни тысяч человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на NBC News.

Обрушившийся на Техас сильный ветер оставил более 170 тысяч человек без электричества, сообщила в четверг техасская коммунальная компания «Oncor».

От торнадо пострадали округа Даллас, Франклин и Хопкинс, где сильный ветер перевернул несколько тягачей-прицепов.

Университет штата Луизиана в городе Шривпорт получил незначительные повреждения после шторма. Ветер был на столько сильным, что сдвинул два транспортных контейнера, припаркованных рядом с учебным заведением.

В Калифорнии люди попали в снежную ловушку из-за зимних штормов. Власти штата планируют использовать вертолеты для доставки продовольствия и других припасов в южные горные районы.

Губернатор Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в 13 округах, а офис шерифа округа Сан-Бернардино сообщил, что в пострадавшие общины будут доставлены спасательные средства на вертолете.

По данным пожарной службы, в некоторых горных населенных пунктах выпало до 10 футов снега (3 метра), поступило около 100 вызовов о спасении. Так, в городе Крестлайн обрушилась крыша продуктового магазина.

Калифорнийское министерство транспорта «Caltrans» сообщило о проведении круглосуточных снегоуборочных работ.

По данным властей указанных штатов, сообщений о смертельных случаях не поступало.


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