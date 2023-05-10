Сотни таразцев отдали дань памяти героям ВОВ

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Праздничные мероприятия в честь 78-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялись в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Таразе, в парк Победы сотни жамбылцев пришли, чтобы отдать дань памяти тем, кто не вернулся с полей сражений. Здесь собрались ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, представители этнокультурных объединений, предприятий и учреждений, правоохранительных органов, молодежь.

В церемонии возложения цветов к Вечному огню и памятнику Герою Советского Союза Бауыржану Момышулы приняли участие аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов, председатель областного маслихата Абдалы Нуралиев, аким города Тараза Бахытжан Орынбеков.

Минутой молчания присутствующие почтили память героев Великой Отечественной войны.

В расположенном в парке «Жеңіс» музее боевой славы «Данқ» организовали театрализованную постановку и концертную программу, состоялась презентация сборника «Жамбылдық әскери құрамалар».

Музей боевой славы «Данқ», посвященный ветеранам Великой Отечественной войны и трудового фронта жамбылского региона, открылся в 2019 году в День Победы. На первом этаже здания размещены 1,5 млн фотографий, созданы экспозиции, воссоздающие атмосферу того сурового времени. На стене, посвященной Ленинградской блокаде, находятся фотографии Жамбыла Жабаева, чьим именем названа Жамбылская область, и текст его пламенного произведения «Ленинградцы, дети мои». В музее установлен барельеф «Победный флаг над рейхстагом», представлены фотографии Парада Победы в Москве 1945 года и торжественного мероприятия в Астане к 70-летию Великой Победы. На стендах размещены реликвии военного времени, 500 медалей фронтовиков-жамбылцев. На втором этаже расположился Научно-исследовательский центр «Бауыржантану», а также музей, воссоздающий жизнь и деятельность народного полководца и писателя Бауыржана Момышулы, имеются библиотека, конференц-зал.

Финансовую поддержку 1,5 млн тенге оказали участникам Великой Отечественной войны в Жамбылской области.

По данным управления внутренних дел Жамбылской области, в апреле в регионе проживали 17 ветеранов войны. В начале мая было зарегистрировано 15 фронтовиков. Из Жамбылской области в 1941 году на фронт отправились более ста тысяч воинов. 39 жамбылцев стали Героями Советского Союза, девять - обладателями Ордена Славы.



