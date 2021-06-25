Сотни стихийных свалок выявили с помощью космоснимков в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с помощью спутников «Қазақстан ғарыш сапары» выявили 272 стихийных мусорных свалки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам руководителя департамента экологии Азамата Бектасова, в 38 случаях речь идет о нарушении установленных границ свалок.

Больше всего несанкционированных свалок и нарушений границ – 107 и 29, соответственно – в Кызылжарском районе. Ранее экологи сообщали, что подали в суд на сельский акимат из-за стихийной свалки у села Байтерек этого района.

На втором месте по количеству стихийных свалок - Петропавловск, замыкает тройку антилидеров Мамлютский район.

«Департамент в адрес акимов районов и города Петропавловска направил письма о необходимости безотлагательно начать работу по ликвидации участков несанкционированного размещения отходов с еженедельным предоставлением информации о проделанной работе», - сказал А. Бектасов.

В прошлом году по области выявили 583 несанкционированных места размещения отходов и 61 свалку с нарушением установленных границ. Из них 87% ликвидированы.



