Сотни стихийных свалок выявили с помощью космоснимков в СКО
По словам руководителя департамента экологии Азамата Бектасова, в 38 случаях речь идет о нарушении установленных границ свалок.
Больше всего несанкционированных свалок и нарушений границ – 107 и 29, соответственно – в Кызылжарском районе. Ранее экологи сообщали, что подали в суд на сельский акимат из-за стихийной свалки у села Байтерек этого района.
На втором месте по количеству стихийных свалок - Петропавловск, замыкает тройку антилидеров Мамлютский район.
«Департамент в адрес акимов районов и города Петропавловска направил письма о необходимости безотлагательно начать работу по ликвидации участков несанкционированного размещения отходов с еженедельным предоставлением информации о проделанной работе», - сказал А. Бектасов.
В прошлом году по области выявили 583 несанкционированных места размещения отходов и 61 свалку с нарушением установленных границ. Из них 87% ликвидированы.