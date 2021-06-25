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    11:36, 25 Июнь 2021 | GMT +6

    Сотни стихийных свалок выявили с помощью космоснимков в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с помощью спутников «Қазақстан ғарыш сапары» выявили 272 стихийных мусорных свалки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам руководителя департамента экологии Азамата Бектасова, в 38 случаях речь идет о нарушении установленных границ свалок.

    Больше всего несанкционированных свалок и нарушений границ – 107 и 29, соответственно – в Кызылжарском районе. Ранее экологи сообщали, что подали в суд на сельский акимат из-за стихийной свалки у села Байтерек этого района.

    На втором месте по количеству стихийных свалок - Петропавловск, замыкает тройку антилидеров Мамлютский район.

    «Департамент в адрес акимов районов и города Петропавловска направил письма о необходимости безотлагательно начать работу по ликвидации участков несанкционированного размещения отходов с еженедельным предоставлением информации о проделанной работе», - сказал А. Бектасов.

    В прошлом году по области выявили 583 несанкционированных места размещения отходов и 61 свалку с нарушением установленных границ. Из них 87% ликвидированы.



    Теги:
    Северо-Казахстанская область Экология Общество
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