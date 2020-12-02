Сотни школ проверил лично - Бердибек Сапарбаев об установке туалетов и видеокамер

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев заявил, что вопрос по обеспечению туалетами и видеокамерами в школах региона полностью решен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«285 школ, в которых туалеты были на улице, мы их всех обеспечили внутри школы. Я сам могу сказать - сотни школ проверил лично. Везде есть. Везде условия соблюдены. Так что поручение Президента по этому вопросу выполнено. То же самое по видеокамерам. Президент сказал, чтобы во всех школах были видеокамеры, тоже 100% во всех наших школах установлены», - сказал Бердибек Сапарбаев, отвечая на вопросы журналистов во время онлайн-брифинга в СЦК.

Также по информации акимата, на сумму более 8 млрд тенге проведен капитальный ремонт более 40 школ.

Напомним, меры по обеспечению безопасности детей в учреждениях образования в Жамбылской области начали принимать после трагического случая, произошедшего в ноябре 2019 года в школе Тараза. По горячим следам был задержан подозреваемый в совершении тяжкого преступления - изнасилования несовершеннолетней. Установить подозреваемого помогли видеокамеры. Это 38-летний житель областного центра, ранее судимый и освобожденный условно-досрочно за подобное преступление.