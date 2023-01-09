Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Улытауская область

Сотни сайгаков заполонили улицы одного из сел в Улытауской области

9 Января 2023, 02:34
Сотни сайгаков заполонили улицы одного из сел в Улытауской области

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – Такое явление считается редким, ведь зимой сайгаки мигрируют на юг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт «Хабар 24».

По мнению экологов, случай уникальный, ведь степные антилопы в Центральном Казахстане - большая редкость, к тому же зимой они обычно мигрируют на юг. В этом году этого не произошло, возможно, из-за деятельности человека, потому что парнокопытные не могут самостоятельно преодолеть ограждения и другие сооружения безопасности на новых автотрассах и железнодорожных ветках.

Вполне возможно, что это послужило препятствием на привычных путях миграции животных, которые вынуждены искать для себя новые маршруты.

Фото: кадр из видео

Новости по теме
Факты отстрела сайги не прекращаются - глава Минэкологии
Провести научные исследования популяции сайгаков в этом году призвал Роман Скляр
Свое отношение к отстрелу сайгаков высказала Зульфия Сулейменова
Теги:
Читайте также
Несколько домов остались без отопления из-за порыва на теплосетях в Павлодаре
Морозная погода без осадков сохранится в большинстве регионов Казахстана 12 января
Килограмм синтетических наркотиков изъяли у граждан Кыргызстана в Атырау
Названы десять городов Казахстана с высоким уровнем загрязнения воздуха
Факты отстрела сайги не прекращаются - глава Минэкологии
Горячие обеды и бесплатное такси: столичные мечети организовали благотворительную акцию
Провести научные исследования популяции сайгаков в этом году призвал Роман Скляр
Швы разошлись на мосту в столице: будет перекрыто автодвижение
Новости партнеров
Популярное
1 Казахстанский певец Ержан Максим выиграл Гран-при мирового конкурса
2 Какие сферы больше всего коррумпированы в Акмолинской области
3 Швы разошлись на мосту в столице: будет перекрыто автодвижение
4 Стали известны данные о погибших в квартире 16-этажного дома в Караганде
5 Стали известны новые подробности о пожаре в многоэтажке в Караганде

Лента новостей