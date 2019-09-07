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Сотни рейсов отменены в Южной Корее из-за мощного тайфуна

Автор:  
Татьяна Кудренок
7 Сентября 2019, 11:45
Сотни рейсов отменены в Южной Корее из-за мощного тайфуна

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ – Мощный тайфун «Линлинг», сопровождаемый проливными дождями и сильным ветром, обрушился на Южную Корею сегодня утром, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

О серьезных повреждениях пока не сообщалось, но более 230 рейсов были отменены или перенесены из-за сильных порывов ветра, которые достигли максимальной скорости 39 метров в секунду или 140 км / ч.

Более 150 международных рейсов, вылетающих из или прибывающих в международный аэропорт Сеула Инчхон, были отменены, в то время как около 120 рейсов на курортный остров страны Чеджу и из него также были отменены, по данным администрации аэропорта.
По всей стране по-прежнему остается в силе ряд предупреждений, поскольку 13-й по счету в этом году тайфун должен обрушиться на Сеул около полудня.
По данным Корейской метеорологической ассоциации, ожидается, что тайфун продолжит движение на север и достигнет Северной Кореи позже в тот же день.
«Рекордные по силе ветры обрушатся на острова, а также будут наблюдаться в южных и западных прибрежных районах», - сказали в агентстве.
Центральные и муниципальные власти принимали меры предосторожности, чтобы минимизировать ущерб от тайфуна.

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