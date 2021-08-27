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    21:00, 26 Август 2021 | GMT +6

    Сотни пешеходов наказаны за нарушения ПДД в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Сотни пешеходов наказаны за нарушения ПДД в Павлодарской области. В регионе стражи порядка проводят операцию «Правопорядок», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «247 пешеходов привлечены к ответственности в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» в Павлодарской области», - рассказали в департаменте полиции Павлодарской области.

    Во время этой операции на самых криминогенных участках выставлены патрульные наряды. По домам проверяются люди, состоящие на учёте в отделах внутренних дел. Стражи порядка проверяют дачи, зоны отдыха, стройки, рынки, базары, станции технического обслуживания, крестьянские и фермерские хозяйства, отгонные участки, зимовки и другие отдалённых места, добавили в ведомстве. Усилен надзор за дорожным движением, в том числе на загородных трассах.
    «Стражами правопорядка задержаны 6 лиц за незаконное хранение и ношение запрещённых предметов. Выявлено 2121 административное правонарушение: 504 гражданина проживали без регистрации либо без документов, 184 совершили мелкое хулиганство, 359 жителей области привлечены за распитие алкогольных напитков в общественных местах», - отметил начальник управления местной полицейской службы ДП Павлодарской области Галым Саргулов.
    Кроме того, задержаны 20 водителей за управление транспортом в пьяном состоянии, ещё 111 - за превышение установленной скорости движения, сообщили в правоохранительных органах. В приёмник-распределитель города Павлодара водворено 15 человек, а в медвытрезвитель - 460.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Павлодарская область
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