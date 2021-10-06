Сотни несанкционированных свалок выявили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области остается актуальной «мусорная» проблема, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Непростая ситуация складывается с полигоном твердых бытовых отходов в Петропавловске. Мы уже рассказывали , что срок его эксплуатации завершится в 2024-м году. Сейчас полигон заполнен почти на 80%. Руководитель департамента экологии Азамат Бектасов считает, что уже остро стоит вопрос строительства нового современного полигона и проведение работ по рекультивации действующего. По его словам, существующий полигон в его нынешнем состоянии не отвечает экологическим и санитарным нормам. Там происходят частые возгорания, полигон является источником постоянного загрязнения окружающей среды.

Другая, долгие годы не решаемая проблема – стихийные свалки, отсутствие в районах узаконенных полигонов ТБО. Общее количество объектов размещения отходов по области - 456, из них только 16 имеют соответствующую документацию.

«Удручающая ситуация со свалкой ТБО в Кызылжарском районе, вблизи села Байтерек. Ежегодно фиксируются случаи возгорания отходов на ней. Департамент обратился в Специализированный межрайонный экономический суд СКО. Решением суда исковое заявление департамента удовлетворено, акимат Бескольского сельского округа обязали ликвидировать свалку с выполнением мероприятий по восстановлению окружающей среды. Местным исполнительным органам необходимо определить место для строительства нового полигона ТБО соответствующего экологическим и санитарным требованиям», - сказал А.Бектасов.

По его информации, в Дорожной карте по комплексному решению экологических проблем предусмотрено строительство новых полигонов ТБО в 9 районах области до 2023-го года. Разработана проектно-сметная документация на строительство 8-ми полигонов ТБО в районных центрах и крупных населенных пунктах области.

«Между Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК и АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» создан отраслевой Геопортал, в результате предоставляются космические снимки мест размещения отходов. По состоянию на 27 сентября, по Северо-Казахстанской области выявлено 370 несанкционированных мест размещения отходов из них: 324 несанкционированных и 46 свалок – с нарушением установленных границ», - сказал А.Бектасов.

Он добавил, что в адрес акимов районов и города Петропавловска направили письма о необходимости ликвидировать участки несанкционированного размещения отходов.