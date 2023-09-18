Сотни молодых специалистов обучили лучшие наставники Казахстана

Начиная с 2016 года в Казахстане ежегодно проводится республиканский конкурс «Еңбек жолы», приуроченный к празднованию Дня труда и чествованию «Человека труда». Одна из номинаций конкурса – «Лучший наставник работающей молодежи». Каждый из лауреатов конкурса в этой номинации имеет более 20 лет трудового стажа, за эти годы они обучили сотни молодых специалистов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Одним из ярких представителей казахстанского института наставничества можно назвать победителя конкурса 2018 года – Абилкаира Соткарова, металлурга АО «ТНК «Казхром» в Актюбинской области.

Всего за период своего наставничества он обучил более 50 молодых специалистов, большинство из которых заняли различные должности – от производственного мастера до руководителя цеха. Вместе с тем рабочие под его руководством регулярно становились лидерами по производительности труда. Сейчас Абилкайыр Соткаров возглавляет профсоюзный комитет Актюбинского завода ферросплавов.

А годом ранее, в 2017, лауреатом стал Тлек Харин, начальник производственно-технической службы энергопредприятия Западно-Казахстанской РЭК, передававший молодым и будущим специалистам свои знания не только на практике, но и встречаясь со студентами профильного направления.

В 2022 году победительницей была признана Людмила Хвостова, преданный сотрудник Алматинского завода мостовых конструкций, где она проработала более 40 лет. Став настоящим экспертом, она поделилась особенностями производства не с одним десятком молодых специалистов.

Конкурс «Еңбек жолы» направлен на стимулирование производительного труда, популяризацию рабочих профессий среди молодежи и укрепление многолетних традиций рабочих династий.

Конкурс проводится ежегодно в два этапа – на региональном и республиканском уровнях по трем номинациям: «Лучшая трудовая династия» – выбирается самая многочисленная династия с самым продолжительным трудовым стажем, имеющая наибольшее количество наград; «Лучший наставник работающей молодежи» – выбирается самый высокоэффективный наставник со стажем работы не менее 20 лет; «Лучший молодой работник производства» – выбирается самый активный и трудолюбивый работник производства со стажем работы не более 5 лет.

В этом году для участия в конкурсе была подана 591 заявка со всех регионов Казахстана.

Итоги республиканского этапа конкурса будут подведены в ближайшее время. Торжественную церемонию награждения победителей «Еңбек жолы»-2023 планируется провести в конце сентября текущем году.