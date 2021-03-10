Сотни миллиардов тенге остаются вне контроля Парламента – депутат о расходах внебюджетных фондов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента Аманжан Жамалов обратился с депутатским запросом к Премьер-Министру страны Аскару Мамину, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Еще в 2019 году Президент Республики Казахстан поручал Правительству изучить вопрос консолидации внебюджетной системы социального обеспечения путем создания единого социального фонда. Прошло 1,5 года, а вопрос остался «висеть в воздухе». Невзирая на общественную критику в период пандемии, внебюджетные фонды продолжают работать, как ни в чем не бывало. В предвыборной программе «Nur Otan» поставлена задача внедрить «расширенный бюджет», в котором будут учитываться средства фондов социального, медицинского страхования и ЕНПФ. В 2020 году суммарные взносы и отчисления во внебюджетные фонды составили 1,8 трлн тенге. Это больше, чем поступает КПН в республиканский бюджет», - сказал Аманжан Жамалов на пленарном заседании Мажилиса.

По его словам, сейчас расходы внебюджетных фондов остаются вне контроля Парламента и Счетного комитета. А это сотни миллиардов тенге.

«К примеру, в 2019 году административные расходы Фонда социального медицинского страхования превысили 5,8 млрд тенге. На оплату труда было израсходовано 4,4 млрд тенге. Если поделить на всех 850 сотрудников фонда, то на каждого приходится 434 тысячи тенге в месяц. Это в 2 раза выше средней зарплаты по стране. Если изучить доступную финансовую отчетность ФСМС, то четырем членам правления ФСМС было выплачено вознаграждение на сумму порядка 77 млн тенге - по 19 млн тенге на каждого.

Наверное, поэтому председатель правления ФСМС отказался публично называть свою зарплату. Начал ссылаться на коммерческую тайну в государственном фонде, который содержится за счет взносов и отчислений граждан. Аналогичные миллиардные суммы можно называть и по другим фондам», - отметил депутат.

Он также сообщил, что в 2019 году административные расходы ЕНПФ превысили 11,8 млрд тенге, Государственного фонда социального страхования – 1,9 млрд тенге.

«Такие непомерные расходы на содержание фондов вызывают справедливые вопросы у населения. Граждане не чувствуют соразмерную отдачу и пользу от услуг этих фондов, которые выполняют функции обычного казначейства, взимая за это комиссию. Для внесения прозрачности в деятельность внебюджетных фондов считаю необходимо утвердить стандарты максимального раскрытия информации о расходах внебюджетных фондов с расшифровкой всех статей на оплату труда и административных расходов. А для начала опубликовать информацию о расходах внебюджетных фондов за 2020 год», - заключил мажилисмен.