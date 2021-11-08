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Сотни мигрантов собрались на границе Беларуси с Польшей

8 Ноября 2021 21:45
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Сотни мигрантов собрались на границе Беларуси с Польшей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В понедельник у пограничного перехода Брузги-Кузница на польско-белорусской границе собрались сотни беженцев – такого наплыва здесь не было с начала миграционного кризиса между Минском и его западными соседями. Белорусские власти в очередной раз обвинили Варшаву в бесчеловечности, минобороны Польши заявило о готовности защищать границу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

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Утром восьмого ноября министерство обороны Польши опубликовало видеозапись, снятую с воздуха, на кадрах видно, как сотни людей столпились у пункта пропуска «Кузница» (КПП на польской стороне). Глава польского военного ведомства Мариуш Блащак сообщил, что на границе дежурят более 12 тысяч военных в боевой готовности.

«Мы готовы защищать польскую границу», - написал он у себя в Twitter. Сообщалось также, что к границе с Польшей также направляет свои войска Литва.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой толпа мигрантов (или «туристов», как называют их белорусские власти) движется к польской границе по трассе с вещами в сопровождении людей в форме. По сообщениям «Нашей Нивы», мигранты устроили перевалочный пункт в лесах, находящихся неподалеку от границы (об этом же свидетельствуют видеозаписи, снятые самими беженцами).

Днем 8 ноября мигранты попытались перерезать колючую проволоку на ограждении, а также повредить его с помощью бревен. Польские пограничники применили против них газ.

Минск неоднократно обвинял Варшаву в жестоком обращении с мигрантами, сейчас подобные обвинения зазвучали снова. В госпогранкомитете Беларуси заявили, что «на подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей».

«Белорусской стороной принимаются необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали», - заявили в ведомстве.

Варшава обвинила Минск в попытке провокации. По мнению властей Евросоюза, Беларусь ведет гибридную войну, принимая беженцев с Ближнего Востока и отправляя их в Литву и Польшу. Александр Лукашенко много раз отвечал на это, что после введения санкций у Минска нет денег, чтобы решать проблему мигрантов.


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#Беларусь   #Польша   #Мировые новости   #мигранты  
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