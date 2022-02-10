Сотни малых ГЭС, солнечных и ветряных станций планируют запустить в Кыргызстане

БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - «Мы должны запустить в течение 2-3 лет сотни малых ГЭС, солнечных и ветряных станций», - заявил председатель кабинета министров - руководитель администрации президента КР Акылбек Жапаров в ходе национального форума «Переход Кыргызстана к устойчивой энергетике: Барьеры и пути решения». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

По его словам, в настоящее время республика сталкивается со сложностями в устойчивом развитии энергетики, в том числе это технический износ энергооборудования, достигший критического порога, импорт электроэнергии в связи с маловодьем и ограниченности в энергетических мощностях.

«Так, наряду с запуском активной фазы строительства на стратегических объектах - Камбар-Атинской и Верхне-Нарынских ГЭС, приоритет также должен быть отдан возобновляемым, устойчивым источникам энергии. Президентом Кыргызстана С.Жапаровым на Саммите по изменению климата в Глазго сформирована задача достичь к 2050 году углеродной нейтральности, а локомотивом этой безуглеродной политики станут возобновляемые источники энергии. Мы обладаем высоким потенциалом возобновляемых источников энергии, основными видами которых являются гидроэнергия, солнечная энергия, ветровая энергия и энергия геотермальных вод», - сказал он.

Глава кабмина также указал, что потенциал в гидроэнергетике на сегодня используется только на 10%.

«Отметим, территория нашей страны получает в среднем в год от солнца 4,64 млрд МВт лучистой энергии, или 23,4 кВт на квадратный метр, причем среднегодовая продолжительность солнечного сияния колеблется по территории от 2 тысяч 100 до 2 тысяч 900 часов. Этот потенциал нами практически не используется. Кроме того, есть определенные возможности для развития ветроэнергетики, особенно в отдаленных районах, где длительность энергетически активных ветров составляет 5-7 тысяч часов с удельной энергией ветрового потока до 2000 кВт на 1 кв. м», - пояснил Жапаров.

Он подчеркнул, что развитие возобновляемых источников энергии по сравнению с альтернативными источниками в виде тепловых или атомных электростанций наносит намного меньше ущерба для экологии.

«Это позволит сократить выбросы парниковых газов, не загрязнять воздух и ледники, не создавать долгосрочных последствий для окружающей среды. Важно, что при этом будет улучшаться торговый и платежный баланс страны, так как при этом будет снижен импорт угля и газа из-за рубежа», - подытожил глава кабмина.