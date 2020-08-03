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Сотни людей лишились крова и шестеро погибли в результате сильных ливней в Южной Корее

Автор:  
Раушан Конырбаева
3 Августа 2020, 16:32
Сотни людей лишились крова и шестеро погибли в результате сильных ливней в Южной Корее

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ – В понедельник сильные ливни обрушились на центральные районы Южной Кореи и район Сеула, затопив дома и дороги, вынудив власти закрыть прибрежные и горные районы страны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рёнхап.

Осадки в виде дождя, интенсивностью более 100 миллиметров в час, обрушились на город Чхунчхон в горной провинции Канвондо, а также на районы провинции Кёнгги.

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В Сеуле у дороги в южном районе Каннам появилась дыра шириной 2 метра и глубиной 1,5 метра. Власти восстанавливают дорогу. В другом районе Сеула власти откачали воду из затопленных домов и убрали деревья, которые упали в результате сильного дождя.

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Вход в большинство парков вдоль реки Хан был запрещен, так как уровень воды в реке резко поднялся. Кроме того, во избежание несчастных случаев, власти запретили выход в горные участки.

Центральное агентство по чрезвычайным ситуациям заявило, что шесть человек погибли и восемь считаются пропавшими без вести из-за проливного дождя, который начался в понедельник утром. По меньшей мере, 190 домов были повреждены. 818 человек были вынуждены покинуть свои жилища.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отменил свой запланированный летний отпуск на фоне растущего ущерба от проливных дождей.

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