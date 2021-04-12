Сотни казахстанских спортсменов приняли участие в акции благодарности тренерам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 7 апреля, в день рождения Кажымукана Мунайтпасова, стартовал челлендж #рахметжаттықтырушы #спасиботренер, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на «Казахстанский союз спортсменов».

«Путь чемпиона никогда не пройти одному - нужен наставник, учитель. Но зачастую, заслуги тренеров остаются в тени успехов их учеников. Мы решили начать такую добрую традицию – каждый год, 7 апреля благодарить своего тренера и рассказывать о его заслугах своим близким», - сказал председатель РОО «Казахстанский союз спортсменов» Азамат Карлыгашев.

На данный момент в акции #рахметжаттықтырушы #спасиботренер приняли участие сотни спортсменов по всей стране. Действующие, бывшие и будущие спортсмены снимают видео со словами благодарности своим тренерам, а также рассказывают о их роли в своей жизни.

На данный момент к челленджу присоединились олимпийские чемпионы: Илья Ильин, Серик Сапиев, Ольга Рыпакова, Данияр Елеусинов, Василий Жиров, Ермахан Ибрагимов, Гюзель Манюрова, Александр Винокуров, Дмитрий Карпов, Марина Вольнова, Нурбахыт Тенезбаев.

Кроме того акцию поддержали такие именитые спортсмены, как Мерей Акшалов, Жалгаз Жумагулов, Максим Раков, Анна Алябьева, Галиб Джафаров, Куат Найман, Сергей Морозов, Канат Абуталипов, Серик Нурказов, Артем Резник, Аблайхан Жусупов, Асет Иманбаев, Дархан Бакенов и Шаттык Кажымукан.

Также в акции приняли участие представители спортивных школ, спортивных клубов и федераций спорта по всей стране. Присоединились к челленджу и известные в стране личности: звезды КВН Данияр Жумадилов и Кумар Алиулы, известный актер Ерлан Примбетов, музыкант Абдулкарим Каримов и комик Марат Алибаев.



