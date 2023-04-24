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    01:02, 24 Апрель 2023 | GMT +6

    Сотни иностранных граждан эвакуированы из Судана

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    Фото: aljazeera.com
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Судане идет эвакуация иностранных граждан на фоне постоянно нарушаемого перемирия, объявленного армией и спецназом. Первыми эту страну покинули 157 человек, репатриированные Саудовской Аравией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Американские военные эвакуировали из Хартума вертолетами дипломатов США и их семьи. Великобритания, Франция и Китай задействуют в эвакуации военно-транспортные самолеты.

    В минувшую пятницу военно-транспортный самолет C-130 взлетел с авиабазы Комаки в Японии в направлении Джибути для последующей подготовки к эвакуации японских граждан из Судана.

    Конфликт в Судане между армией и силами быстрого реагирования длится вот уже вторую неделю. В центре столицы не прекращаются боестолкновения.

    В ходе конфликта погибли по меньшей мере 413 человек, более 3,5 тысячи получили ранения.

    Люди в Хартуме живут в зоне боевых действий, поскольку ряд объектов, в частности, военный штаб и президентский дворец, находятся недалеко от жилых домов.

    Многие семьи остались без электричества и воды. Хартумцы выходят на улицу только для того, чтобы пополнить запасы продовольствия и воды, или бежать из города.

    Ранее Управление гражданской авиации Судана распорядилось закрыть воздушное пространство страны до 30 апреля.

    Ряд мировых лидеров призвали воюющие стороны конфликта в Судане соблюдать режим прекращения огня на праздник Ид аль-Фитр (Ораза айт), который начался в пятницу. К этому же призвал Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, чтобы позволить гражданским лицам добраться до безопасного места.


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