Сотни иностранных граждан эвакуированы из Судана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Судане идет эвакуация иностранных граждан на фоне постоянно нарушаемого перемирия, объявленного армией и спецназом. Первыми эту страну покинули 157 человек, репатриированные Саудовской Аравией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Американские военные эвакуировали из Хартума вертолетами дипломатов США и их семьи. Великобритания, Франция и Китай задействуют в эвакуации военно-транспортные самолеты.

В минувшую пятницу военно-транспортный самолет C-130 взлетел с авиабазы Комаки в Японии в направлении Джибути для последующей подготовки к эвакуации японских граждан из Судана.

Конфликт в Судане между армией и силами быстрого реагирования длится вот уже вторую неделю. В центре столицы не прекращаются боестолкновения.

В ходе конфликта погибли по меньшей мере 413 человек, более 3,5 тысячи получили ранения.

Люди в Хартуме живут в зоне боевых действий, поскольку ряд объектов, в частности, военный штаб и президентский дворец, находятся недалеко от жилых домов.

Многие семьи остались без электричества и воды. Хартумцы выходят на улицу только для того, чтобы пополнить запасы продовольствия и воды, или бежать из города.

Ранее Управление гражданской авиации Судана распорядилось закрыть воздушное пространство страны до 30 апреля.

Ряд мировых лидеров призвали воюющие стороны конфликта в Судане соблюдать режим прекращения огня на праздник Ид аль-Фитр (Ораза айт), который начался в пятницу. К этому же призвал Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, чтобы позволить гражданским лицам добраться до безопасного места.