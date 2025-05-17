Сотни горожан получили правовую помощь бесплатно в Астане

Акция состоялась в рамках партийных проектов «Құқық көмек» и «Қарызсыз қоғам». Мероприятие прошло на территории торгового центра «Центральный базар».

Фото: AMANAT

По словам организаторов, главная цель мероприятия — предоставить горожанам квалифицированную юридическую помощь, а также повысить уровень финансовой грамотности.

— Ранее мы провели прием граждан на базаре Астаналық, где помощь по самым разным вопросам получили более 100 человек. Сегодня проводим акцию на Центральном базаре. Наша цель — рассказать о партийных проектах, собрать в одном месте представителей разных организаций и предоставить населению правовую помощь и комплексные консультации по финансовым вопросам, — отметил исполнительный секретарь столичного филиала партии «AMANAT» Мухаммед Болысбек.

Фото: AMANAT

Жители Астаны смогли получить бесплатные консультации по кредитным задолженностям, юридическим вопросам, пенсионным накоплениям и другим темам.

Отмечается, что в акции приняли участие депутат Мажилиса Даулет Мукаев, представители проекта «Қарызсыз қоғам», ЕНПФ, департамента юстиции, коллегии адвокатов, юридических палат.

— Поднимались вопросы по просроченным кредитам, юридическим спорам и другим темам. Подобные акции мы планируем регулярно проводить и в других торговых центрах столицы, — сообщил пресс-секретарь столичного филиала партии «AMANAT» Султан Мустафин.