Сотни домов остались без холодной воды в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде произошла авария на магистральном водоводе № 23. В результате без питьевой воды остались сотни домов и социальные объекты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вчера днем в Караганде вышел из строя магистральный водовод № 23 диаметром 630 мм в «2 нитки», который проходит от главной насосной станции «Вторая зона» (мкрн Мамраева) до проспекта Республики. Общая протяженность водовода составляет 18 км. Данное сооружение подает воду потребителям Юго-Востока, Кирзавода 1-2,Федоровки.

Ночью по социальным сетям власти города оповестили жителей о том, что в течении дня сегодня в домах и социальных объектах не будет воды. Однако производится подвоз воды водовозами в первую очередь в больницы, школы и детские сады.

В настоящее время бригадами ТОО «Караганды Су» ведет работы по ликвидации возникшей на водоводе аварии.

Как сообщили в акимате города Караганды, в 2014-2015 году подрядной организацией ТОО «Темір Зат» была проведена реконструкция магистрального водовода № 23, в 2016 году водовод из полиэтиленовых труб был введен в эксплуатацию. В 2019 году водовод был передан в ТОО «Караганды Су» в доверительное управление. За время эксплуатации на объекте до настоящего времени аварий не возникало.

В компании уведомили, что аварийные работы планируют произвести с 9.00 до 24.00, потом приступят к заполнению водовода водой – наладкой гидравлического режима.