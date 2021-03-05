РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:00, 04 Март 2021 | GMT +6

    Сотни автомобилей возвратили спасатели с автодорог в Акмолинской области

    None
    None
    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – О пожарах и спасении людей с трасс в период морозов рассказал начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Нурлан Атыгаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    С 31 декабря 2020 года по 12 января на территории Акмолинской области произошло 67 пожар ов с материальным ущербом в 3 млн 700 тысяч тенге. Погибли 3 человека, травмы при пожарах получили 3 человека .

    Количество пожаров в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось в 2,2 раза, на 100% увеличилось число травмированных при пожарах, людей от отравления угарным газом и погибших от отравления угарным газом. Количество погибших на пожаре снизилось на 33%.

    «Наибольшее количество пожаров произошло в Кокшетау – это 15 пожаров, в Бурабайском районе - 9 пожаров , в Целиноградском районе – 8, в Аршалынском районе - 5 пожаров. Более 74% всех пожаров приходится на жилой сектор и 24% - на автотранспорт», - отметил главный спасатель региона.

    По словам спикера, на рост количества пожаров повлияла аномально низкая температура, которая в указанный период достигала до -35-37 градусов. Акмолинцы усиленно топили свои печи в домах, в результате чего происходил перегрев и перенакал печей и дымоходов в местах соприкосновения с горючими конструкциями, что приводило к последующему их воспламенению.

    По причине нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей и дымоходов произошло 25 пожаров (37%) от общего числа, 13 пожаров (19%) приходится на неосторожное обращение населения с огнем и 11 (16%) - на нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования.

    Увеличившиеся в два раза пожары на автотранспорте спикер также связывает с низкой атмосферной температурой, при которой не выдерживает нагрузки электрическая проводка и топливная система автомобилей.

    «Кроме того, на территории области 20 декабря и 9 января произошли случаи взрывов бытовых газовых баллонов в Кокшетау и Щучинске Бурабайского района, при которых получили травмы и госпитализированы в лечебные учреждения 9 человек. Из них 6 детей, двое детей от полученных травм впоследствии скончались. В обоих случаях причиной произошедших инцидентов послужило нарушение правил эксплуатации газового оборудования. Газовые баллоны были занесены с холода в теплые помещения, в результате чего газ, отогреваясь, начинал расширяться, происходила разгерметизация баллона и взрыв», - отметил Н. Атыгаев.

    Сейчас, в период сильных морозов и метелей, в Акмолинской области при ДЧС региона создан оперативный штаб. Личный состав переведен на усиленный режим работы, готовы 99 единиц высокопроходимой техники. В результате проводимой работы сотни автомобилей были возвращены в населенные пункты. За это время проведены три аварийно-спасательные работы в Аршалынском, Бурабайском и Ерейментауском районах. В пунктах обогрева размещены 36 человек, среди них и один ребенок. Эвакуированы 84 человека, среди них пять детей, спасено шесть человек.


    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Транспорт Общество Происшествия Акмолинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:23
    Казахстанские байдарочники стали шестыми на Азиатских играх по гребле
    Сегодня, 09:07
    Тимофей Емельянов и Сергей Емельянов завоевали «серебро» на Азиатских играх по гребле
    Сегодня, 09:00
    Дефицит сжиженного газа наблюдается в Жезказгане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!