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Состязания по поеданию бауырсаков прошли в Петропавловске

Автор:  
Олеся Жуковень
22 Марта 2023, 19:30
Состязания по поеданию бауырсаков прошли в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске любители бауырсаков состязались в поедании их на скорость. Больше всех за одну минуту их съел Бахтияр Ахметжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Бауырсак-fest проводили в три тура. В первом - два участника. Победителем признали того, кто за меньшее количество времени съел 10 бауырсаков. Задача оказалась непростой. Участники опережали друг друга буквально на считанные секунды.

Второй тур – пять участников. Здесь победу одержал тот, кто съел наибольшее количество бауырсаков за одну минуту. Первым оказался Бахтияр Ахметжанов - семь бауырсаков за минуту.

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Третий тур – командный. Участвовали команды девочек и мальчиков. Им необходимо было съесть 20 бауырсаков. Побеждает команда, которая сделает это за меньшее время. Лучшими оказались девчонки – они съели бауырсаки быстрее мальчишек.

Всем победителям подарили электрические чайники.

Художественный руководитель городского дома культуры, организатор фестиваля Мухамедали Испанов отметил, что специально для шоу испекли 15 кг бауырсаков.

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Северо-Казахстанская область   Наурыз   Общество   Петропавловск  
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