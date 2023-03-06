Состязания по конкуру среди девушек пройдут в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В честь Международного женского дня 8 марта в столице пройдет открытое первенство среди девушек по конкуру, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Наездницы из Астаны, Караганды, Алматы, Акмолинской области 8 марта определят сильнейших в конно-оздоровительном спортивном комплексе «Аргымак».

Конкурсантки будут соревноваться в 4-х направлениях по высоте и сложности:

- первая категория - «Любительская категория, 105см»;

- вторая категория - «Детская категория 12 -15 лет, 110 см»;

- третья категория - «Открытый класс, 120 см»;

- четвертая категория - «Открытый класс ll этап, 120 см».

Общий призовой фонд соревнований – 6 миллионов тенге.