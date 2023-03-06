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    12:23, 06 Март 2023 | GMT +6

    Состязания по конкуру среди девушек пройдут в Астане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В честь Международного женского дня 8 марта в столице пройдет открытое первенство среди девушек по конкуру, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

    Наездницы из Астаны, Караганды, Алматы, Акмолинской области 8 марта определят сильнейших в конно-оздоровительном спортивном комплексе «Аргымак».

    Конкурсантки будут соревноваться в 4-х направлениях по высоте и сложности:

    - первая категория - «Любительская категория, 105см»;

    - вторая категория - «Детская категория 12 -15 лет, 110 см»;

    - третья категория - «Открытый класс, 120 см»;

    - четвертая категория - «Открытый класс ll этап, 120 см».

    Общий призовой фонд соревнований – 6 миллионов тенге.

    Соревнования начнутся в 10:00 часов. Мероприятие пройдет при поддержке акимата и организовано Федерацией национальных и олимпийских видов конного спорта города Астаны.


    Теги:
    Спорт Астана для mail.ru
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