12:23, 06 Март 2023 | GMT +6
Состязания по конкуру среди девушек пройдут в Астане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В честь Международного женского дня 8 марта в столице пройдет открытое первенство среди девушек по конкуру, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.
Наездницы из Астаны, Караганды, Алматы, Акмолинской области 8 марта определят сильнейших в конно-оздоровительном спортивном комплексе «Аргымак».
Конкурсантки будут соревноваться в 4-х направлениях по высоте и сложности:
- первая категория - «Любительская категория, 105см»;
- вторая категория - «Детская категория 12 -15 лет, 110 см»;
- третья категория - «Открытый класс, 120 см»;
- четвертая категория - «Открытый класс ll этап, 120 см».
Общий призовой фонд соревнований – 6 миллионов тенге.
Соревнования начнутся в 10:00 часов. Мероприятие пройдет при поддержке акимата и организовано Федерацией национальных и олимпийских видов конного спорта города Астаны.