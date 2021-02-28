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    14:04, 28 Февраль 2021 | GMT +6

    Состязания по казахской борьбе прошли в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау прошли состязания «Түйе палуан» по казахской борьбе среди взрослых борцов, посвященные юбилею Независимости​, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На турнире, прошедшем в рамках проекта «Қазақстан – спорттық ұлт», приз спортклуба «Байтерек» оспаривали борцы тяжелого веса.​ ​ ​ ​

    «Вы показали, что такое настоящий поединок сильных духом и телом палуанов. Этот национальный вид спорта казахского народа имеет глубокие корни. Развитие и поддержка национального​ вида борьбы с многовековой историей призваны укрепить дух нашей молодежи, воспитывать настоящих мужчин», - заявил глава региона Махамбет Досмухамбетов


    Он отметил, что благодаря Независимости в стране возрождаются национальные виды спорта. ​
    «С каждым годом растет количество спортивных клубов и крупных комплексов. Радует, что в них занимается все больше молодежи. На международных состязаниях многократно поднимался наш голубой флаг в честь победы казахстанских спортсменов. Имена некоторых наших спортсменов вписаны золотыми буквами не только в историю страны, а в историю мирового спорта. Например, атырауцы гордятся бронзовым призером Пекинской олимпиады Арманом Чилмановым и победителем Олимпиады в Рио Ниджатом Рахимовым. Есть молодая поросль, способная продолжить​ их победные традиции, мы создаем им все условия», - сказал М.Досмухамбетов.


    ​По итогам соревнований первое место занял Абылай Амандык из Атырау. На втором месте –Руслан Изгалиев из Кзылкогинского района, на третьем ​ - Шынболат Хасанов.


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