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Состязания по исполнению жарапазан пройдут в Казахстане в месяц Рамазан

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
28 Марта 2022, 17:27
Состязания по исполнению жарапазан пройдут в Казахстане в месяц Рамазан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В месяц Рамазан в Казахстане будут состязания по исполнению жарапазан. Об этом сообщил председатель Духовного управления мусульман Казахстана Наурызбай кажы Таганулы на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Жарапазан – песня о приходе священного месяца Рамазан, призывающая народ к благонравию. Исполнение жарапазан – одна из наших хороших традиций. Духовное управление мусульман Казахстана планирует в месяц Рамазан провести состязания по исполнению жарапазан наизусть. В связи с этим, призываю представителей средств массовой информации поддержать эту инициативу Духовного управления, пропагандировать ее среди общественности», – сказал Н. Таганулы.

Глава ДУМК также отметил, что в Казахстане всесторонне пропагандируется учение ихсан, которого придерживались казахи в течение веков.

Напомним, ранее руководство ДУМК дало разъяснения по направленности и содержанию учения ихсан.

Религия   Культура   Общество   ДУМК   Ораза айт  
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