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Состязания по 10 видам спорта проведут на фестивале «Буркасын-2023» в Астане

30 Января 2023, 23:00
Состязания по 10 видам спорта проведут на фестивале «Буркасын-2023» в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В этом году ежегодный зимний фестиваль «Буркасын-2023» в столице состоится 19 февраля. К участию допускаются все желающие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Астаны.

В рамках зимнего фестиваля в столице пройдут соревнования по 10 видам спорта: лыжные гонки, гиревой спорт, армрестлинг, поясная борьба, хоккей в валенках, перетягивание каната, броски снежками, автоспорт, мотоспорт, зимний футбол.

К участию в соревнованиях допускаются все желающие, не имеющие противопоказаний по здоровью. При прохождении регистрации при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Регистрационные и стартовые номера на лыжные гонки выдаются за 30 минут до старта согласно расписанию соревнований по каждой возрастной группе.

Победители и призеры каждой возрастной группы будут награждены дипломами, медалями и ценными призами.



Фото: пресс-служба акимата г. Астаны



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