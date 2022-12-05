Состоятся матчи 1/8 ЧМ по футболу Япония- Хорватия и Бразилия-Южная Корея

5 Декабря 2022, 07:54

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Эль-Вакре пройдет матч 1/8 финала чемпионата мира-2022 по футболу, в котором встретятся сборные Японии и Хорватии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция матча Япония — Хорватия начнется в 21:00 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканалах «Qazaqstan» и «Qazsport».

В ночь с 5 на 6 декабря в Дохе пройдет матч 1/8 финала чемпионата мира-2022 по футболу, в котором встретятся сборные Бразилии и Южной Кореи,

Прямая трансляция матча Бразилия — Южная Корея начнется в 01:00 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканалах «Qazaqstan» и «Qazsport».

Фото: sports.kz